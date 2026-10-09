Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thời gian qua, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất. Campuchia coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn gắn kết hơn với Việt Nam. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố trên nền tảng chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng vào tháng 2/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 - 10/10/2026.

Đối ngoại quốc hội phát huy vai trò tích cực. Hợp tác quốc phòng - an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá, kim ngạch song phương đạt mức tăng trưởng cao, riêng 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Khách du lịch qua lại hai nước đạt khoảng 1 triệu lượt người, đặc biệt khách Campuchia đến Việt Nam đạt 565.000 người, tăng 40,8% trong nửa đầu năm 2026. Hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, đối ngoại nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các vấn đề biên giới, người gốc Việt tiếp tục có những tiến triển tích cực.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm nhằm góp phần nâng cao tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia; tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng và Lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chuyến thăm cũng là dịp để trao đổi các biện pháp đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành kết quả thực chất; chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Lại Hoa (Nguồn: VOV)