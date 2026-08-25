Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 25/8, Đảng bộ TP Hải Phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ TP Hải Phòng.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh Quốc khánh 2/9 là ngày lễ trọng đại của dân tộc; đây là dịp để chúng ta cùng tự hào nhìn lại chặng đường 81 năm độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước và thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hành trình đó đã ghi dấu những hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên lão thành - những người đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng từ những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đảng viên đã có 80 năm, 75 năm và 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian, mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến và lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đảng viên lão thành vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trong suốt quá trình công tác, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay dù giữ các cương vị, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng - phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; luôn nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của Đảng bộ TP Hải Phòng nói riêng và đất nước nói chung.

Mỗi tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên lão thành, mà còn là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đảng viên sinh hoạt và Đảng bộ TP Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ TP Hải Phòng đối với các đảng viên lão thành, những người đảng viên suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước.

Qua đó, việc này giúp lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ, góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ TP Hải Phòng và của toàn Đảng ta.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển; với mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, để mỗi người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn những thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển.

Vì vậy, Hải Phòng với vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và có nhiều tiềm năng, lợi thế (cả về thiên nhiên, lịch sử, con người…) phải là một trong những địa phương tiên phong, phát triển nhanh nhất, bền vững nhất và đóng góp xứng đáng cho việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Đây chính là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa các đảng viên lão thành ở Hải Phòng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý cần coi việc chăm lo, gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách để tiếp nhận những kinh nghiệm quý báu, những bài học thực tiễn và những giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian.

Đối với các đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng nhưng vì điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong các đảng viên lão thành với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục, động viên con cháu; truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thủ tướng trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Đoàn Thế Đính (Cao Văn), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng tới trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Đoàn Thế Đính (Cao Văn), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại nhà riêng số 59 Quang Trung, phường Hồng Bàng.