Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 26/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, công bố quyết định của Ban Bí thư về việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Quang Thẩm và đảng viên Nguyễn Đình Lưu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng trao Huy hiệu, Giấy chứng nhận cùng hoa và quà chúc mừng hai đảng viên: ông Nguyễn Quang Thẩm (Chi bộ xóm 8, Đảng bộ xã Đồng Hỷ) và ông Nguyễn Đình Lưu (Chi bộ Tổ dân phố 13, Đảng bộ phường Linh Sơn).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên, mà còn là niềm tự hào chung của gia đình, quê hương và tổ chức cơ sở đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TN)

Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên cao niên; đồng thời luôn trân trọng, lắng nghe những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các bậc lão thành để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Đình Lưu đại diện cho các đảng viên lão thành bày tỏ niềm tự hào sâu sắc, đồng thời khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm xây dựng quê hương.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến nhà riêng để trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Quang Nam (Chi bộ Hoàng Đàm, Đảng bộ phường Vạn Xuân) và ông Phạm Đình Lưỡng (Chi bộ Chiến Thắng, Đảng bộ xã Phủ Thông).

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Quang Nam, Chi bộ Hoàng Đàm, Đảng bộ phường Vạn Xuân. (Ảnh: TN)

Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 6.908 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng các loại.

Sự kiện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bồi đắp niềm tin và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, đảng viên trên quê hương Thái Nguyên anh hùng.