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Xuất bản ngày 17/10/2026 07:04 PM
Xuất bản ngày 17/10/2026 07:04 PM

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin.

Toàn cảnh cuộc hội kiến.

Toàn cảnh cuộc hội kiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 5

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ - 6

Lại Hoa(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-thong-thuy-sy-post1342244.vov

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