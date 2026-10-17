Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

Lại Hoa(Nguồn: VOV)
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Đại biểu Việt Nam và Nga tham dự Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ hai đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Theo Sputnik, Nga thực hiện cuộc tấn công vào nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine khiến tình hình trên chiến trường ngày càng căng thẳng.
Iran cho biết một tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz, con tàu được cho là chở hơn 2 triệu thùng dầu thô.
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Iran - Mỹ, lời kêu gọi viện trợ của Ukraine, vũ khí mới của Triều Tiên và tuyên bố của Nga.
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