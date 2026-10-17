Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

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Nhân dân Nga - Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg Đại biểu Việt Nam và Nga tham dự Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga - Việt Nam lần thứ hai đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Chiều 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Nga tập kích nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine Theo Sputnik, Nga thực hiện cuộc tấn công vào nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine khiến tình hình trên chiến trường ngày càng căng thẳng.

Iran tuyên bố tàu chở dầu phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz Iran cho biết một tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz, con tàu được cho là chở hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Tổng thống Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.