Iran tuyên bố tàu chở dầu phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz.

Con tàu được cho là chở hơn 2 triệu thùng dầu thô và đang tìm cách đi qua tuyến đường thủy chiến lược này mà không được phía Iran cho phép.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho hay Washington đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu trị giá 25 tỷ USD thông qua hoạt động phong tỏa hải quân, đồng thời hỗ trợ đóng băng lượng tiền điện tử trị giá 350 triệu USD thuộc về nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong tuyên bố qua video, ông Cooper cho hay các lực lượng Mỹ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm gây sức ép về kinh tế đối với Iran, trong bối cảnh Tehran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này trên thực tế đã bị Iran phong tỏa sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến giá dầu thế giới tăng cao.

Theo Tư lệnh CENTCOM, trong tuần qua, các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ khoảng 400 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Kể từ khi chiến tranh bùng phát, hoạt động này đã góp phần đưa hơn 1 tỷ thùng dầu ra khỏi khu vực.

Ông Cooper cho biết thêm, hơn 20 thủy thủ dân sự đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại đường biển kể từ tháng 2 năm nay. Ông Cooper đồng thời khẳng định eo biển Hormuz hiện do Mỹ và các đối tác khu vực kiểm soát, chứ không phải Iran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự và đối đầu kinh tế giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.