Tin nóng thế giới hôm nay 17/10: Ông Zelensky kêu gọi EU cấp 300 tên lửa Patriot

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến tuyên bố của Tổng thống Iran về khả năng đàm phán với Mỹ, lời kêu gọi viện trợ quân sự của Ukraine, cuộc thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên và lập trường cứng rắn của Nga về vùng đệm an ninh.

Tổng thống Zelensky kêu gọi EU cung cấp 300 tên lửa Patriot

Theo Kyiv Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot và bổ sung 70 tỷ euro viện trợ cho năm tới. Đề nghị được đưa ra khi xuất hiện thông tin Ukraine gần như đã cạn kiệt kho tên lửa do Mỹ sản xuất, loại vũ khí có khả năng đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông Zelensky cảnh báo Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Điều này khiến hàng triệu người dân có nguy cơ tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tập kích khi mùa đông đang đến gần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

“Tôi đề nghị các vị thực sự tập trung giúp chúng tôi có được tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3”, ông Zelensky phát biểu trước Hội đồng châu Âu.

“Ukraine không thể cầm cự nếu cứ vài tháng chỉ nhận được hai hoặc bốn tên lửa từ một quốc gia. Chúng tôi cần một gói hỗ trợ cho mùa đông, điều mà chúng ta vẫn luôn thảo luận với nhau. Cụ thể, chúng tôi cần 300 tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với tên lửa đạn đạo”, ông nói thêm.

Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang. Ông Trump đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga theo một thỏa thuận năng lượng gây tranh cãi với Moskva.

Iran tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân, sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze hôm 16/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, bày tỏ sẵn sàng đối thoại và lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi coi những thông tin tuyên truyền ác ý nhằm vào đất nước mình là dối trá”, ông Pezeshkian tuyên bố, theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại. Họ nghĩ rằng có thể buộc chúng tôi phải đầu hàng, nhưng chúng tôi sẽ không khuất phục trước sự ép buộc”, ông nói thêm, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran là “không thể biện minh và vô nhân đạo”.

Trước đó, ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông không bác bỏ thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng chính quyền Washington đang cân nhắc triển khai loại vũ khí phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của nước này, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”, trong tương lai gần.

“Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần phải làm vậy. Chúng tôi là cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới”, ông Trump nói với Newsmax.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi ứng dụng AI

Ngày 17/10, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một hệ thống ngư lôi mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mục tiêu và dẫn đường.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết loại vũ khí được thử nghiệm là hệ thống ngư lôi “siêu tốc, dẫn đường chính xác” mang tên Zam-2.0. Tuy nhiên, cơ quan này không giải thích cụ thể việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống vũ khí có ý nghĩa như thế nào.

Triều Tiên tăng cường các hoạt động thử nghiệm và phô diễn vũ khí trong những tuần gần đây. (Ảnh: KCNA)

KCNA cũng cho biết cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống động lực ngư lôi, vốn được phát triển thông qua hơn 180 cuộc thử nghiệm trong 5 năm qua.

Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động thử nghiệm và phô diễn vũ khí trong những tuần gần đây, trong đó có việc tiến hành các vụ phóng thử tên lửa từ dưới nước đầu tiên sau gần 3 năm.

Nga tuyên bố Nga không thương lượng về vùng đệm an ninh

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đang thiết lập một “vùng đệm an ninh” bên trong lãnh thổ Ukraine, dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không được đưa ra thương lượng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev trong tương lai.

Ông Putin cho biết chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, trong giai đoạn 2024-2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

“Lực lượng vũ trang Nga được giao nhiệm vụ không chỉ đánh bật đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta mà còn thiết lập một vùng an ninh trên lãnh thổ liền kề. Nhiệm vụ này đang được thực hiện thành công”, ông Putin phát biểu trong đoạn video được phát sóng trên truyền hình.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm an ninh tuyệt đối và lâu dài cho các khu vực biên giới của Nga. Chúng tôi không có kế hoạch đưa vấn đề này vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vùng đệm an ninh theo kế hoạch có chiều dài 660 km, tương đương 410 dặm, trong đó khoảng 70% hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ vùng đệm này sẽ ăn sâu bao nhiêu vào lãnh thổ Ukraine.