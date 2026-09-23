Thường trực Ban Bí thư: Không đánh giá cán bộ máy móc theo số lượng nhiệm vụ

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi kết luận cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số, chiều 23/9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách lớn của Trung ương, yêu cầu đối với công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện ngày càng cao.

“Vì vậy, hai hệ thống cần phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tham mưu, cung cấp thông tin và tăng cường kỷ luật thực hiện nhiệm vụ”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và bày tỏ ủng hộ việc thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, song cần triển khai thận trọng, chắc chắn, bảo đảm thực chất, an toàn tuyệt đối.

Đối với Hệ thống giám sát, điều hành thông minh, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu từng bước xây dựng thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông tin cập nhật trên hệ thống phải có trọng tâm, nguồn rõ ràng và được kiểm chứng; đồng thời làm nổi bật những biến động đáng chú ý, vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến.

Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tiến độ xử lý, tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không xác định rõ đầu mối giải quyết.

Đối với Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trước hết phải quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận.

“Dữ liệu trên hệ thống là thông tin, minh chứng hỗ trợ rất quan trọng đánh giá cán bộ, không thay thế việc nhận xét và quyết định của tập thể, người đứng đầu. Không đánh giá cán bộ một cách máy móc theo số lượng nhiệm vụ, số lượt sử dụng phần mềm hoặc trạng thái tự động của hệ thống”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và tính phù hợp của phương pháp đánh giá, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi chỉ tiêu phải xác định rõ nội hàm, nguồn cung cấp, kỳ cập nhật và đơn vị kiểm tra, xác nhận. Dữ liệu chưa được đối soát hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thì chưa sử dụng làm căn cứ báo cáo, đánh giá.

Với các dữ liệu đã và đang được kết nối (trong đó có dữ liệu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đất đai, nông nghiệp và môi trường), Thường trực Ban Bí thư định hướng tiếp tục phối hợp với các cơ quan cung cấp để chuẩn hóa, đối soát và kiểm soát chất lượng.

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ. Phương pháp đánh giá phải tính đến tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu phân biệt rõ nhiệm vụ chưa được cập nhật, nhiệm vụ có nguy cơ chậm, nhiệm vụ chậm tiến độ và nhiệm vụ đã quá hạn. Cảnh báo của phần mềm chỉ phục vụ theo dõi, đôn đốc; kết quả thực hiện phải được người giao nhiệm vụ hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Sau đợt thí điểm, các cơ quan phải đánh giá khách quan mức độ phù hợp của quy trình, tiêu chí và kết quả chấm điểm; lấy ý kiến người sử dụng, kịp thời điều chỉnh trước khi xem xét triển khai rộng.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Hướng dẫn triển khai IOC trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo Thường trực Ban Bí thư, hướng dẫn cần thống nhất các nội dung về mô hình, kiến trúc, dữ liệu, kết nối, quản trị và an ninh, bảo mật; bảo đảm tận dụng các hệ thống hiện có, phù hợp với chức năng của từng cơ quan và tránh đầu tư trùng lặp.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các chức năng trên thiết bị di động, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần căn cứ yêu cầu thực tế và khả năng kiểm soát dữ liệu.

“Kết quả do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phải được đơn vị chuyên môn kiểm tra trước khi sử dụng. An toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh dữ liệu phải được bảo đảm trong toàn bộ quá trình xây dựng, vận hành hệ thống”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm; tổ chức thực hiện với tinh thần làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trách nhiệm được giao, từng bước đưa hai hệ thống vào sử dụng thường xuyên, phục vụ công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo.