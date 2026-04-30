Khỉ tấn công du khách ở cung đường ven biển đẹp nhất Đắk Lắk, 5 người nhập viện

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vừa báo cáo về việc tiếp nhận, điều trị các trường hợp bị khỉ cắn xảy ra tại khu vực du lịch đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà qua Bãi Tiên thuộc xã Hòa Xuân. Đây được xem là cung đường ven biển đẹp nhất Đắk Lắk.

Theo đó, trong hai ngày 28-29/4, bệnh viện tiếp nhận 5 người bệnh bị khỉ cắn khi tham quan, di chuyển tại khu vực này. Các bệnh nhân là du khách đến du lịch, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Khỉ hoang ở khu vực Bãi Tiên.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện tiến hành khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương và tư vấn nguy cơ bệnh dại, đồng thời thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm theo từng trường hợp.

Trong số này, có 3 trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bệnh nhân được làm sạch vết thương, khâu, băng bó và chỉ định điều trị phù hợp, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại theo quy định chuyên môn.

Hai trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được đánh giá nguy cơ, tiêm huyết thanh kháng dại và hướng dẫn theo dõi, tiêm phòng đầy đủ theo lịch.

Đến thời điểm báo cáo, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng hoặc tử vong liên quan đến các ca bị khỉ cắn nói trên.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết, sẽ cử lực lượng kiểm tra cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần với khỉ, hay cho khỉ ăn tại khu vực xuất hiện khỉ hoang.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, khỉ hoang dã dù có vẻ thân thiện nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tấn công bất ngờ, nhất là khi bị kích động, tranh giành thức ăn hoặc khi du khách tiếp xúc quá gần. Vết khỉ cắn không chỉ gây tổn thương phần mềm mà còn có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh dại và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Bệnh viện khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan tại các khu vực có khỉ hoang dã cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Du khách không nên chủ động lại gần, chạm vào, trêu chọc khỉ hoặc cho khỉ ăn.

Ngoài ra không nên cầm thức ăn trước mặt khỉ, không mang theo túi ni lông hoặc để thức ăn lộ liễu vì dễ thu hút khỉ tiếp cận, giật đồ hoặc tấn công.

Trong trường hợp bị khỉ cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Đồng thời không chủ quan với các vết cắn nhỏ, vì nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại vẫn có thể xảy ra.