Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối chuyến thăm Trung Quốc trước đó, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ trong bối cảnh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972. Đến năm 2016, hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất: Đối tác chiến lược toàn diện.