Thu phân 2026 là ngày nào?

(VTC News) -

Hệ thống 24 tiết khí là phát minh của văn hóa phương Đông cổ đại, được người xưa xây dựng dựa trên sự quan sát quy luật vận động của Trái đất xoay quanh Mặt trời trong suốt chu kỳ năm.

Không chỉ đơn thuần là công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 24 tiết khí còn phản ánh sự biến đổi tuần hoàn của thời tiết, môi trường, sự sinh trưởng của vạn vật cũng như sự thay đổi của cơ thể người. Mỗi tiết khí ứng với một cột mốc khi Mặt trời di chuyển thêm đúng 15° trên đường hoàng đạo.

Thu phân đánh dấu thời điểm ngày đêm cân bằng.

Thu phân 2026 đến vào ngày nào?

Thu phân là tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí, là 1 trong 8 tiết khí quan trọng nhất (Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu phân, Lập đông, Đông chí). Các tiết khí này biểu thị sự thay đổi mùa, là bước chuyển phân định rõ bốn mùa trong một năm.

Người Trung Quốc có câu: “Tiết thu phân, âm dương quân bình, vì thế ngày đêm và nóng lạnh cũng quân bình”. Đây là lúc cái nóng oi nồng, cuồng nhiệt của mùa hè đã hoàn toàn lui xa, nhưng hơi lạnh buốt giá của mùa đông cũng chưa kịp tới. Thời tiết dễ chịu, cân bằng giữa nóng và lạnh.

Tiết Thu phân năm 2026 bắt đầu vào ngày 23/9 dương lịch (tức ngày 13/8 âm lịch); ngày này được gọi là ngày Thu phân. Thời điểm này, Mặt trời đạt đến kinh độ 180°, và nằm ngay trên đường xích đạo. Thời gian ban ngày và ban đêm có độ dài hoàn toàn bằng nhau.

Tiết khí này kết thúc vào ngày 7/10 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Hàn lộ.

Vào Thu phân, nhiều người thích ra đường chụp ảnh hoặc tản bộ.

Đúng như tên gọi, ngày Thu phân là lúc chính giữa mùa thu. Sau mốc thời gian này, đường đi của Mặt trời dịch chuyển dần về nam bán cầu, khiến cho ban đêm ngày càng dài hơn ban ngày, và cái lạnh hanh hao đặc trưng của mùa thu mới thực sự đi sâu vào đời sống.

Thu phân mang giá trị biểu tượng sâu sắc trong đời sống tâm linh, dưỡng sinh và phong thủy. Mùa hè thuộc Dương, vượng về sự phát tán và sinh trưởng; mùa đông thuộc Âm, vượng về sự ẩn nấp và tàng trữ.

Thu phân đứng ở giữa, đóng vai trò là nhịp cầu chuyển giao mềm mại, đưa vạn vật đạt đến độ chín mồi, lắng đọng và tích tụ năng lượng. Nhận biết tiết Thu phân sẽ giúp con người lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, củng cố sức khỏe và tích tụ cát khí cho giai đoạn cuối năm.

Những việc nên làm trong tiết Thu phân

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng: Không khí tiết Thu phân bắt đầu chuyển sang khô lạnh rõ rệt, dễ gây tổn thương cho phế khí, làm khô họng và khô da. Bạn nên ưu tiên chọn các thực phẩm có đặc tính dưỡng âm như lê, ngó sen, củ cải trắng, vừng đen, nấm tuyết, cùng các món cháo hầm dịu nhẹ; hạn chế dùng nhiều gia vị cay nóng hoặc đồ ăn quá lạnh để bảo vệ tỳ vị.

Nhiều món ăn mùa thu như cốm, chuối... đặc biệt thích hợp thời điểm này.

Thanh lọc không gian sống: Thu phân là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để gia chủ dọn dẹp, loại bỏ những vật dụng thừa thãi và làm mới lại nhà cửa cũng như bàn làm việc. Hãy mở rộng cửa sổ để đón luồng khí tươi mới. Gia chủ cũng có thể xông tinh dầu tự nhiên như trầm hương, sả chanh hoặc gừng để làm ấm không gian và thanh lọc trường năng lượng tù đọng.

Thay đổi thói quen sinh hoạt: Sự cân bằng của tự nhiên vào ngày Thu phân chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng để mọi người điều chỉnh lại nhịp sống của bản thân. Hãy thiết lập lại thói quen ngủ sớm và dậy sớm hơn để tuân theo quy luật “dưỡng âm” của mùa thu. Dành khoảng 15 - 20 phút mỗi ngày cho các hoạt động như tập yoga, thiền định hoặc đi dạo để xua tan cảm giác ảm đạm thường xuất hiện khi tiết trời chuyển lạnh.

Chăm sóc cơ thể trước luồng khí lạnh: Ban đêm và sáng sớm trong tiết Thu phân bắt đầu xuất hiện những đợt gió lạnh và sương rơi. Lưu ý giữ ấm các khu vực nhạy cảm trên cơ thể như cổ, vai, gáy và lòng bàn chân. Ngâm chân bằng nước ấm pha muối hột và gừng giã nát trước khi đi ngủ sẽ giúp lưu thông khí huyết, giữ ấm nội tạng và mang lại giấc ngủ sâu.

Rà soát kế hoạch cuối năm: Thu phân tượng trưng cho sự thu hoạch, suy ngẫm và đưa ra những quyết định sáng suốt. Đây là mốc thời gian thích hợp để bạn chậm lại một nhịp, nhìn nhận những mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, loại bỏ những tồn đọng không còn phù hợp và tập trung nguồn lực hoàn thành các dự định trọng yếu trong các tháng cuối năm.

Một tinh thần an yên, một cơ thể được chăm sóc chu đáo sẽ là chiếc chìa khóa giúp cuối năm thêm trọn vẹn sự thanh tĩnh, bình an và đón nhận vận khí hanh thông.