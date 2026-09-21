Thiếu sách giáo khoa là 'sự cố lớn, chưa từng xảy ra'

(VTC News) -

Nhận định trên được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đưa ra khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 tại phiên họp chiều 21/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Media Quốc hội)

Bà Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, ngày 20/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức phiên họp giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan đến ngành mà cử tri rất quan tâm.

“Vấn đề thiếu sách giáo khoa bước đầu đã được giải quyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra rõ nguyên nhân. Tính đến phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu khoảng 900.000 cuốn (chiếm 0,25% trên tổng số 240 triệu cuốn), tốc độ khắc phục rất nhanh”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói.

Về nguyên nhân, bà nhắc lại nội dung Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập trong phiên giải trình trước đó, là do công tác dự báo chưa sát, cùng với việc nhiều tỉnh thành dự kiến miễn phí sách giáo khoa khiến phụ huynh thụ động chờ đợi nhà trường cung cấp.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhận thấy tuy việc thiếu hụt sách mang tính cục bộ nhưng lại tập trung vào một số đầu sách, tại một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

“Dự báo, thống kê nhu cầu hoàn toàn thuộc trách nhiệm quản lý và chúng ta có thể làm sớm”, bà Nguyễn Thanh Hải nói và nhấn mạnh hậu quả với học sinh thì thiếu sách, gây bức xúc cho phụ huynh, còn có thiệt hại về tinh thần, vật chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phản ánh có hiện tượng gom sách, trục lợi từ việc thiếu sách giáo khoa, nâng giá bán cao hơn hoặc xuất hiện tình trạng lừa đảo, mua bán sách trên mạng. “Chưa bao giờ có sự cố lớn như thế này về vấn đề thiếu sách giáo khoa”, bà Hải nhìn nhận.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cam kết không để tái diễn, tuy nhiên bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ băn khoăn thực tế số lượng học sinh chưa có đủ sách giáo khoa là bao nhiêu, bởi có thể có học sinh có 2 bộ, có học sinh không có bộ nào.

Từ đó, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị có sự cam kết 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và sự giám sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Bà cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo số liệu cụ thể tới Quốc hội về vấn đề này, để các đại biểu Quốc hội có số liệu trả lời cử tri khi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: Media Quốc hội)

Phát biểu làm rõ một số vấn đề, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như: vận hành chính quyền địa phương hai cấp; sách giáo khoa, bữa ăn học đường... quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý.

Theo Phó Thủ tướng, trong trong sáng nay, lãnh đạo Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước ngày 25/9.

“Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ cần xác định sách giáo khoa như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý, cung ứng kịp thời; kể cả việc rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng, tiếp tục giảm giá sách giáo khoa”, Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018.