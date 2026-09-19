Thủ tướng: Huy động nguồn lực cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ có văn bản 9561 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Phụ huynh TP.HCM chen chân mua sách, dụng cụ học tập. (Ảnh: Tiền phong)

Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ tướng quán triệt không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải.

Việc điều chỉnh phải xác định giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh những bất cập theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng.

Kết quả rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông phải được báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương sáng 15/9, số liệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cập nhật đến hết ngày 14/9 cho thấy, tổng nhu cầu sách giáo khoa là 245,94 triệu bản, kế hoạch in 228,9 triệu bản và khoảng 236,60 triệu bản đã được cung ứng tới các địa phương.

Tuy nhiên, đến 18h ngày 14/9, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc trực tuyến với Sở Giáo dục và Đào tạo của 34 tỉnh, thành phố, các địa phương xác nhận vẫn còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa (tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu).

Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15/9, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách, đặc biệt tại trường nội trú, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật và báo cáo trước 16h ngày 15/9 để xử lý những trường hợp còn thiếu.