Thiếu nữ diện áo dài 'check-in' Quảng trường Ba Đình dịp 2/9

Từ sáng sớm hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông đúc. Dù thời tiết oi bức, nắng gắt khi về trưa, nhiều người dân và du khách vẫn tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Trên đường Độc Lập - Điện Biên Phủ, phía trước Quảng trường Ba Đình, từng nhóm bạn trẻ xuất hiện từ sớm. Nhiều gia đình cũng có mặt, tạo nên không khí nhộn nhịp ngay từ đầu ngày.
Thiếu nữ lựa chọn áo dài truyền thống, mang theo cờ Tổ quốc để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Quốc khánh.
Các nhóm bạn trẻ lần lượt tìm vị trí, chờ đến lượt để có những bức ảnh kỷ niệm trong không khí ngày Quốc khánh.
Nổi bật giữa dòng người là những tà áo dài trắng, áo dài ngũ thân cách tân cùng trang phục mang sắc đỏ của Quốc kỳ.
Nhiều bạn trẻ chuẩn bị khá kỹ cho buổi chụp ảnh. Người mang theo bó sen hồng, người đội nón lá in hình cờ Tổ quốc, người chọn khăn rằn hoặc hoa sen làm phụ kiện.
Mặc áo dài, trang phục truyền thống hoặc trang phục mang sắc cờ Tổ quốc chụp ảnh dịp Quốc khánh đã trở thành hình ảnh quen thuộc của giới trẻ những năm gần đây.
Bên cạnh các nhóm bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con em đến Quảng trường Ba Đình trong những ngày đầu kỳ nghỉ.
Nhiều gia đình từ các tỉnh, thành khác chọn Quảng trường Ba Đình là điểm đến đầu tiên khi đến Hà Nội dịp lễ.
Thời tiết buổi sáng khá dễ chịu, nhiệt độ được ghi nhận trong khoảng 24 đến 28°C. Về trưa, nền nhiệt tăng lên, trời oi bức và nắng gắt hơn, có thời điểm trên 30°C. Dù vậy, lượng người có mặt tại khu vực đường Độc Lập và Quảng trường Ba Đình vẫn khá đông.
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong những ngày này, bên cạnh những người lựa chọn các chuyến đi xa, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ vẫn ở lại Hà Nội để vui chơi, tham quan.
Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô đã đông đúc khi du khách từ các địa phương đổ về.
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