Thiếu nữ diện áo dài 'check-in' Quảng trường Ba Đình dịp 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong những ngày này, bên cạnh những người lựa chọn các chuyến đi xa, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ vẫn ở lại Hà Nội để vui chơi, tham quan.