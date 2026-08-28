(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM dịp 2/9: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 - 48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần về phía Đông, từ ngày 29/8 có xu hướng lấn trở lại về phía Tây.

Dự báo trong 3 - 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ tiếp tục hoạt động, khoảng từ ngày 30 - 31/8 có khả năng mạnh lên và nối với các xoáy thuận nhiệt đới trên và ngoài Trong những ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết TP. HCM duy trì nắng xen mưa dông.Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Áp cao cận nhiệt đới qua khu vực Nam Biển Đông lấn yếu về phía Tây.

Do đó, thời tiết TP.HCM từ ngày 28 - 30/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C, cao nhất 31 - 34°C.

Từ ngày 31/8 - 1/9 ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Trong ngày 1/9, mưa có xu hướng giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C, có nơi trên 34°C; thấp nhất 25 - 27°C.

Ngày 2/9, chiều và tối có mưa tại một số nơi. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34°C, thấp nhất 26 - 28°C.

Dịp nghỉ lễ 2/9, thời tiết TP.HCM đan xen nắng và mưa dông. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Dự báo thời tiết khu vực khác trên cả nước dịp 2/9

Khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đông Bắc Bộ ngày 30/8 có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 30/8 - đêm 31/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 01-02/9 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 33°C, có nơi trên 33°C; riêng ngày 29/8 và 31/8 từ 29 - 32°C.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29 - 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 35°C, riêng khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa 34 - 37°C, có nơi trên 38°C.

Từ ngày 31/8-02/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ ngày 02/9 mưa giảm dần. Khu vực Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30 - 34°C; phía Nam 32 - 35°C, có nơi trên 35°C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dịp nghỉ lễ 2/9 ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: cao nguyên Trung Bộ 21 - 24°C; Nam Bộ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất: cao nguyên Trung Bộ 27 - 30°C; Nam Bộ 31 - 34°C.

Khu vực Hà Nội

Từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.Từ đêm 30/8 - đêm 31/8 khả năng mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 01 - 02/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C, riêng ngày 29/8 và 31/8 từ 29 - 32°C.