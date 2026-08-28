Rời Hà Nội trước giờ tan tầm, người dân vẫn 'dính' tắc đường trước kỳ nghỉ 2/9

Chiều 28/8, nhiều người rời Hà Nội về quê hoặc bắt đầu đi du lịch sớm dịp Quốc khánh 2/9. Lượng phương tiện tăng nhanh khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt các cửa ngõ Thủ đô, xảy ra ùn ứ kéo dài.
Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Nhiều người tranh thủ kết thúc công việc sớm trong ngày cuối trước kỳ nghỉ để trở về quê, thăm gia đình hoặc đi du lịch.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 28/8, các tuyến đường dẫn về khu vực bến xe và cửa ngõ Hà Nội đều rất đông. Tình trạng ùn ứ xuất hiện trên nhiều tuyến như Cầu Giấy, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Giải Phóng...
Lưu lượng phương tiện tăng cao cũng khiến giao thông trên Vành đai 3, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi, Láng... gặp nhiều khó khăn. Đây đều là những tuyến đường tập trung lượng phương tiện lớn khi người dân di chuyển về các tỉnh phía Nam và phía Tây Hà Nội.
Tại đường Ngọc Hồi, hướng về QL1A cũ, dòng xe kéo dài. Ô tô, xe máy di chuyển chậm, có thời điểm các phương tiện phải nhích từng đoạn.
Từ khoảng 16h cùng ngày, lượng xe tăng mạnh trên những tuyến đường hướng ra phía Tây và phía Nam thành phố.
Lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí tại một số khu vực để phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài.
Khu vực trước Bến xe Nước Ngầm cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện tăng đột biến.
Không ít gia đình mang theo nhiều hành lý trên xe máy.
Túi xách, ba lô, đồ dùng cá nhân được chất lên xe, nhiều đôi vợ chồng chở theo con nhỏ về quê trong kỳ nghỉ kéo dài.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ 2/9.
Tại Bến xe Giáp Bát, lượng hành khách tăng dần trong buổi chiều.
Ô tô xếp kín chỗ trong bến, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt của người dân trong dịp lễ.
Bình luận