Rời Hà Nội trước giờ tan tầm, người dân vẫn 'dính' tắc đường trước kỳ nghỉ 2/9

Lưu lượng phương tiện tăng cao cũng khiến giao thông trên Vành đai 3, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi, Láng... gặp nhiều khó khăn. Đây đều là những tuyến đường tập trung lượng phương tiện lớn khi người dân di chuyển về các tỉnh phía Nam và phía Tây Hà Nội.