Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 7h cùng ngày, đường phố Hà Nội đã bắt đầu đông xe, đặc biệt tại các tuyến vành đai. Dòng phương tiện hướng ra khỏi trung tâm thành phố tăng dần khi nhiều gia đình tranh thủ khởi hành sớm để về quê nghỉ lễ.