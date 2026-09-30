Thêm một bệnh viện chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại phía đông TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 30/9, Bệnh viện Quốc tế Carmel chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại TP.HCM, thêm lựa chọn chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao cho người dân, đồng thời góp nguồn nhân lực cho hệ thống y tế TP.HCM.

Tại buổi lễ, TS BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đánh giá, Bệnh viện Quốc tế Carmel có cơ sở vật chất rất tốt với hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại.

Tiêu biểu là hệ thống chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla và máy DSA chụp mạch số hóa xóa nền. Các máy móc, thiết bị này giúp phát hiện bệnh tật và nguy cơ bệnh ở giai đoạn sớm, trong đó có khả năng tầm soát ung thư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện được đặt ở khu vực phía Đông TP.HCM, là khu vực đang phát triển năng động của thành phố. Nơi đây cũng được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính của Việt Nam và là nơi hội tụ của nhiều người nước ngoài.

Chính vì vậy, bệnh viện sẽ phục vụ không chỉ người bệnh trong nước mà cả những người nước ngoài đang sống và làm việc tại TP.HCM, khách du lịch và kiều bào đang sống ở nước ngoài khi trở về thăm quê hương.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị, bệnh viện cần phục vụ người bệnh với tinh thần nhân ái, nhân tâm, lan tỏa những giá trị nhân văn cao cả, góp phần chăm sóc người bệnh tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bệnh viện cũng cần tăng cường kết nối với các bệnh viện chuyên sâu, đăng ký tham gia làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện lớn như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175, đồng thời mời các chuyên gia đang có mặt tại đây hỗ trợ chuyên môn, cũng như hỗ trợ từ xa.

Bệnh viện đầu tư trang thiết bị hiện đại.

ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel cho biết: “Bệnh viện Quốc tế Carmel ra đời không chỉ đánh dấu một bước phát triển của chúng tôi, mà còn thể hiện mong muốn đóng góp thêm nguồn lực y tế cho TP.HCM mang đến cho người dân thêm lựa chọn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Với định hướng đầu tư chuyên sâu vào công nghệ và chất lượng lâm sàng, chúng tôi cam kết lấy triết lý ‘Nhân ái - Tận tâm’ làm kim chỉ nam. Tại đây, mỗi người bệnh sẽ được chăm sóc bằng năng lực chuyên môn vững vàng, sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm cao nhất, qua đó đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống y tế Thành phố và đóng góp thiết thực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.”

Với tổng diện tích hơn 40.000 m², không gian 10 tầng, công suất thiết kế 300 giường bệnh nội trú và 12 phòng mổ, trong đó nổi bật là phòng mổ Hybrid. Bệnh viện Quốc tế Carmel được đầu tư phát triển theo mô hình bệnh viện đa chuyên khoa với hệ thống khám ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phẫu thuật. Bệnh viện chú trọng xây dựng quy trình phối hợp khép kín giữa các bộ phận chuyên môn, hướng đến việc tổ chức hoạt động khám và điều trị đồng bộ, thuận tiện.