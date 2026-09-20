Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng hướng tới mô hình AI First Hospital

(VTC News) -

Ngày 20/9, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức khánh thành tại TP.HCM, đánh dấu bước phát triển theo mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và khám, chữa bệnh. Bệnh viện đồng thời định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn, hướng tới mô hình “AI First”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị xác định sức khỏe là quý giá nhất, là nền tảng quan trọng cho hạnh phúc của con người, sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng là bệnh viện tư nhân định hướng chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu, được đầu tư bài bản, có tiềm năng phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế.

Nếu phát triển đúng hướng, Bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của TP.HCM, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Qua đó, từng bước khai thác tiềm năng của mô hình du lịch y tế đang ngày càng phát triển ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chúc mừng tại Lễ khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đặt chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu; hoàn thiện các điều kiện để được đánh giá, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật; đồng thời chuẩn hóa quy trình, minh bạch giá dịch vụ và chất lượng điều trị.

Bệnh viện cần tập trung phát triển các chuyên khoa kỹ thuật cao, xây dựng các trung tâm mũi nhọn; thu hút chuyên gia giỏi, tăng cường hợp tác và chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm y khoa hàng đầu trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bệnh viện phát huy mô hình Viện nghiên cứu - Trường - Bệnh viện, gắn đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng, từng bước đưa bệnh viện trở thành cơ sở thực hành chất lượng cao của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng y tế thông minh và trí tuệ nhân tạo có kiểm soát; chuyển từ khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, tăng cường phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bệnh viện chủ động nắm bắt các cơ chế, chính sách mới; tham gia góp ý hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực y tế, giáo dục; tiếp tục mở rộng đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng kiêm Giám đốc bệnh viện cho biết, từ nền tảng gần 30 năm phát triển của HIU, mô hình Viện - Trường từng bước được hình thành, kết nối đào tạo với thực hành lâm sàng, khám chữa bệnh và nghiên cứu y khoa, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và mang đến thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhân văn cho người dân TP.HCM và khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bệnh viện.

“Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, mà còn là môi trường thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành Sức khỏe của HIU. Sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện giúp người học được tiếp cận thực tiễn lâm sàng trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy tinh thần học thuật, nghiên cứu ứng dụng và cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh”, GS.TS.BS. Phạm Văn Lình nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quốc tế Hồng Bàng định hướng xây dựng mô hình AI First Hospital, ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuyên suốt hành trình chăm sóc người bệnh - từ tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán đến theo dõi sau điều trị. Công nghệ là công cụ để người thầy thuốc có thêm thời gian cho điều quan trọng nhất: lắng nghe, thấu hiểu và chăm sóc con người - đúng tinh thần “phụng sự trong yêu thương”.