The Win City cất nóc tòa tháp đầu tiên sau một năm xây dựng

(VTC News) -

The Win City cất nóc tháp đầu tiên, khẳng định tiến độ

Với chủ đề “Chạm đỉnh Hermes - Mở tầm Victory”, buổi lễ có sự tham dự của đại diện bộ ba chủ đầu tư Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes, các đối tác chiến lược, hệ thống đại lý cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân. Nghi thức cất nóc diễn ra trực tiếp tại công trường, đánh dấu thành quả phối hợp thi công sau một năm triển khai dự án.

Được mệnh danh là “Tháp Hoàng Hậu” của phân khu Victory Heights, Victory Hermes cao 22 tầng, gồm 432 căn hộ và 15 căn hộ ở thương mại (shophouse). Tọa lạc trên đại lộ Champion và đường nội khu, tòa tháp kết nối thuận tiện với hệ thống giáo dục Win Edu cùng các tiện ích thể thao, thương mại và không gian xanh của dự án.

Toàn cảnh cất nóc tháp Victory Hermes - The Win City ngày 24/10/2026.

Cột mốc cất nóc Victory Hermes ghi dấu năng lực triển khai của Central, đơn vị vừa là một trong ba chủ đầu tư, vừa trực tiếp đảm nhiệm vai trò Tổng thầu xây dựng The Win City. Với kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình quy mô lớn, Central đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng và đảm bảo tiến độ xây dựng dự án.

Đại diện công ty Central chia sẻ: “Việc Victory Hermes cất nóc vượt tiến độ 30 ngày là thành quả đáng ghi nhận sau một năm nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân và các đơn vị đồng hành tại công trường. Với chúng tôi, mỗi cột mốc hoàn thành không chỉ thể hiện năng lực thi công mà còn là sự cụ thể hóa cam kết với khách hàng.

Central sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục tiếp theo, hướng đến mục tiêu bàn giao những căn hộ chất lượng, đúng kế hoạch cho cư dân tương lai”.

The Win City chính thức cất nóc tháp đầu tiên sau 1 triển khai thi công.

Song song với Victory Hermes, 5 tòa tháp còn lại tại Victory Heights tiếp tục được thi công đồng loạt. Theo tiến độ ghi nhận, VIC1.1 đã lên sàn tầng 18, VIC1.2 lên sàn tầng 17; các tháp VIC1.3, VIC2.2 lên sàn 24 và VIC2.3 lên sàn tầng 25. Dự kiến, cả 5 tòa tháp sẽ lần lượt cất nóc trong những tháng cuối năm 2026, góp phần định hình diện mạo The Win City tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

The Win City - Khu đô thị cao tầng cao nhất lõi 39 KCN

Tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, The Win City được giới thiệu là khu đô thị cao tầng đầu tiên và cao nhất trong lõi 39 khu công nghiệp. Dự án sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông huyết mạch như ĐT830, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, góp phần liên kết các trung tâm thương mại, công nghiệp và logistics trong khu vực.

Trên quy mô khoảng 13,18ha với 3 phân khu, 18 tòa tháp và gần 6.000 căn hộ, The Win City theo đuổi định vị “Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân”, hướng đến người mua nhà ở thực.

Dự án được phát triển theo mô hình One Stop Living Hub với hơn 100 tiện ích, nổi bật là tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng, hệ thống giáo dục Win Edu, chăm sóc sức khỏe Win Mec, hồ bơi Maximus Pool dài 50m và khu tiện ích Victory Central rộng khoảng 5.500m².

The Win City hướng đến hình thành khu đô thị cao tầng hiện đại tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Không chỉ cung cấp căn hộ, The Win City hướng đến môi trường sống thuận tiện cho học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt gia đình. Hệ tiện ích tích hợp được kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng cư dân ổn định, gắn bó lâu dài, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn “Đô thị sáng đèn” của bộ ba chủ đầu tư.

Ông Trần Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị Thắng Lợi Homes, nhấn mạnh: “Giữa khu vực tập trung 39 khu công nghiệp, chúng tôi nhìn thấy nhu cầu rất lớn về một môi trường an cư chất lượng, phù hợp khả năng tài chính của người mua nhà ở thực.

Đó cũng là lý do The Win City được phát triển với định vị ‘Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân’, kết hợp hệ tiện ích đồng bộ để đáp ứng nhu cầu sống lâu dài của các gia đình. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây không chỉ hình thành những tòa tháp hiện đại, mà còn trở thành một cộng đồng cư dân sôi động, từng bước hiện thực hóa khát vọng đô thị sáng đèn”.

Cất nóc vượt tiến độ 30 ngày sau một năm xây dựng, Victory Hermes đã ghi dấu bước tiến quan trọng của The Win City. Cùng với nhịp độ thi công đồng loạt tại 5 tòa tháp còn lại, cột mốc này tiếp tục củng cố niềm tin vào năng lực triển khai của bộ ba chủ đầu tư Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes, đưa dự án tiến gần hơn đến mục tiêu hình thành cộng đồng cư dân hiện đại tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.