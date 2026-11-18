(VTC News) -

Những chuẩn mực bền vững

Trong kiến trúc nhà ở, vẻ đẹp vượt thời gian không nhất thiết đến từ những chi tiết cầu kỳ hay hình thức phô trương. Đó là sự tiết chế trong đường nét, tính cân đối của hình khối và khả năng thích ứng hài hòa với điều kiện tự nhiên bản địa. Benoy - Đơn vị thiết kế quốc tế đồng hành cùng dự án The Magnolia lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tinh giản, lấy sự thông thoáng, riêng tư và tiện nghi làm những giá trị xuyên suốt trong cách tổ chức không gian.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ kính panorama tràn viền, mở rộng tầm nhìn và khả năng kết nối giữa các không gian. Thay vì giới hạn trải nghiệm sống trong những khung cửa thông thường, thiết kế kính trải rộng tạo cảm giác khoáng đạt, đưa ánh sáng tự nhiên trở thành một phần của không gian sinh hoạt mỗi ngày.

Benoy định hướng công trình theo trục Bắc - Nam được nghiên cứu trên cơ sở các dữ liệu Sun Path (quỹ đạo mặt trời) và Wind Rose (hồng tâm gió). Đây là những cơ sở quan trọng trong việc xem xét hướng chiếu sáng, hướng gió và đặc điểm bức xạ nhiệt. Điều này cho thấy sự thoải mái trong đời sống thường nhật đã trở thành một trong những tiêu chí thiết kế hàng đầu tại The Magnolia.

Biểu tượng kiến trúc vượt thời gian bên sông Hồng di sản.

Giá trị trường tồn của The Magnolia còn được thể hiện qua cách tổ chức cảnh quan. Trên quy mô khu đất 2,29 ha, dự án dành 4.580 m2 cho công viên và cây xanh cảnh quan, trong tổng thể mật độ xây dựng 40%. Thiên nhiên không được đặt ở một khu vực riêng biệt mà được tổ chức thành nhiều lớp, kết nối từ mặt đất đến các tầng tiện ích tạo nên sự chuyển tiếp liên tục giữa kiến trúc và không gian xanh.

Đây cũng là một khía cạnh đáng chú ý khi nhìn nhận giá trị của bất động sản. Tại The Magnolia, sự chỉn chu trong nghiên cứu kiến trúc không đơn thuần hướng đến một công trình đẹp ở thời điểm hiện tại mà còn là giá trị sở hữu trong dài hạn. Khi cảnh quan được thiết kế có chủ đích và kết nối với kiến trúc ngay từ đầu, giá trị của không gian sống không chỉ nằm ở diện mạo tại thời điểm bàn giao mà còn ở khả năng nuôi dưỡng những trải nghiệm thường nhật theo thời gian.

Sự chỉn chu trong từng chi tiết kiến trúc và cảnh quan tại The Magnolia.

Mùa nở rộ những đặc quyền sở hữu

Nếu kiến trúc đặt nền móng cho giá trị sống thì chính sách hỗ trợ mua nhà là yếu tố củng cố thêm mong muốn gắn bó lâu dài với dự án. Một kế hoạch tài chính linh hoạt, xuất hiện đúng thời điểm, có thể trở thành đòn bẩy giúp khách hàng đưa ra quyết định khi còn đang cân nhắc giữa nhiều lựa chọn.

Song hành cùng giá trị nội tại của dự án, The Magnolia hiện mang đến mùa ưu đãi “Value In Bloom” với những đặc quyền đáng chú ý: cơ hội sở hữu quà tặng hấp dẫn kết hợp các phương án thanh toán linh hoạt.

Đặc quyền tài chính đặc biệt ‘Value in Bloom’.

Nổi bật trong chương trình là cơ hội sở hữu Lexus GX550 cùng các chính sách ưu đãi tài chính gồm: ưu đãi lãi suất cuối kỳ lên đến 10%/năm trên mỗi đợt thanh toán theo phương án tiêu chuẩn; ưu đãi lên đến 16% khi thanh toán sớm và quà tặng lên đến 300 triệu đồng dành cho khách hàng lựa chọn phương án vay vốn ngân hàng. Mỗi chính sách mở ra một lợi thế riêng, giúp khách hàng có thêm cơ sở cân nhắc và lựa chọn phương án sở hữu phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.

Chính sách ưu đãi lãi suất cuối kỳ lên đến 10%/năm theo phương án thanh toán tiêu chuẩn mang đến những giá trị thiết thực trong việc cân đối dòng tiền của khách hàng. Khoản ưu đãi góp phần bù đắp chi phí cơ hội của dòng tiền đã thanh toán, gia tăng lợi ích tài chính trong suốt quá trình sở hữu.

Đồng thời, việc kết hợp một không gian sống chất lượng với chính sách thanh toán nhiều ưu thế giúp khách hàng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sở hữu, để ở hay đầu tư đều phù hợp. Đáng chú ý, khoản ưu đãi lãi suất được khấu trừ trực tiếp vào đợt thanh toán cuối, qua đó góp phần giảm tổng chi phí mua nhà thực tế theo chính sách áp dụng.

Sự kết hợp giữa giá trị nội tại của dự án và lợi thế từ bài toán tài chính giúp khách hàng an tâm hơn trong quyết định an cư và đầu tư tại The Magnolia. Giá trị bất động sản tại đây được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ chất lượng không gian sống, dấu ấn thiết kế kiến trúc đến tính linh hoạt và hiệu quả trong phương án sở hữu, qua đó tạo nên giá trị bền vững cho tài sản trong dài hạn.