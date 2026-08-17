(VTC News) -

Mùng 7/7 âm lịch hằng năm được gọi là ngày Thất tịch, gắn với câu chuyện tình yêu đẹp và buồn của Ngưu Lang - Chức Nữ, đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết, bị chia cắt nhưng vẫn luôn hướng về nhau.

Thất tịch 2026 là ngày nào, thứ mấy?

Năm 2026, ngày Thất tịch rơi vào thứ Tư, ngày 19/8 dương lịch, nhằm mùng 7/7 âm lịch năm Bính Ngọ.

Ngày Thất tịch năm nay rơi vào thứ Tư 19/8 dương lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Thất tịch là một trong những ngày lễ có nguồn gốc lâu đời ở Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong văn hóa Việt Nam, ngày này còn được gọi là ngày ông Ngâu, bà Ngâu hay ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau.

Thông qua câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ, người xưa muốn truyền tải những giá trị tốt đẹp về tình cảm sâu sắc giữa con người, đặc biệt là sự thủy chung trong tình vợ chồng và sự gắn kết của gia đình.

Vì sao ngày Thất tịch thường có mưa?

Theo truyền thuyết, Ngưu Lang là một chàng chăn bò, còn Chức Nữ là cô gái dệt vải. Một người là phàm nhân, một người là tiên nữ, cuộc hôn nhân của họ bị coi là trái luật trời nên hai người bị chia cách.

Từ đó, Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể đau đáu hướng về nhau từ hai bên bờ sông Ngân và được phép gặp nhau duy nhất một lần mỗi năm vào ngày Thất tịch. Để giúp đôi vợ chồng đoàn tụ, những con quạ lấy thân mình tạo thành một cây cầu cho họ gặp nhau.

Trong quan niệm dân gian, những giọt mưa rơi vào ngày Thất tịch được xem là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ. Đó vừa là những giọt lệ vui mừng khi hai người gặp lại sau một năm xa cách, vừa là nước mắt buồn tủi bởi cuối ngày họ lại phải chia tay, tiếp tục xa nhau 12 tháng.

Cơn mưa được tạo nên từ những giọt nước mắt yêu thương, hạnh phúc và đau khổ ấy được gọi là mưa ngâu, cách đọc chệch của từ “ngưu”. Từ đó, mưa ngâu trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn với mùa Thất tịch trong văn hóa dân gian.

Ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. (Ảnh: Pinterest)

Tuy nhiên, xét dưới góc độ khoa học, việc ngày 7/7 âm lịch thường có mưa có thể được lý giải bởi điều kiện thời tiết. Thất tịch thường rơi vào thời điểm nhiều khu vực châu Á đang trong mùa hè hoặc giai đoạn chuyển từ hè sang thu, thời kỳ thường xuất hiện những cơn mưa giông bất chợt.

Vào mùa hè, nước bốc hơi mạnh, hình thành những đám mây lớn. Khi độ ẩm trong không khí đạt mức bão hòa, mưa có thể xuất hiện. Bên cạnh đó, những thời điểm giao mùa dễ xảy ra mưa lớn hơn do sự va chạm giữa các khối không khí nóng và lạnh.

Kinh nghiệm về thời tiết mùa ngâu cũng được người xưa đúc kết qua câu tục ngữ “Vào mùng 3, ra mùng 7”, hàm ý mưa thường xuất hiện trong các khoảng từ ngày mùng 3 đến mùng 7, từ ngày 13 đến 17 và/hoặc từ ngày 23 đến 27 âm lịch. Đặc điểm của mưa ngâu là thường rải rác, rả rích từng cơn, có ngày ít, có ngày nhiều chứ không diễn ra liên tục.

Dù vậy, không phải năm nào ngày Thất tịch cũng có mưa. Mưa ngâu có thể đến muộn hơn hoặc hoàn toàn không xuất hiện vào ngày 7/7 âm lịch.

Trong những năm Thất tịch không mưa, mọi người có thể ngắm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ tỏa sáng trên bầu trời. Các đôi lứa có thể cùng chỉ về phía hai ngôi sao và thề hẹn rằng dù trải qua bao nhiêu trở ngại cũng sẽ cố gắng vượt qua để được ở bên nhau.

Nhiều người tin rằng, nếu các cặp đôi cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7/7 âm lịch, tình duyên sẽ viên mãn. Dù mang màu sắc truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian, ngày Thất tịch qua câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn lưu giữ những thông điệp đẹp về tình yêu, sự thủy chung và khát vọng được đoàn tụ.