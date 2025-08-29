Những điều nên làm và không nên làm trong ngày Thất tịch

(VTC News) -

Thất tịch (7/7 Âm lịch hằng năm) là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông qua câu chuyện Ngưu lang - Chức nữ, người xưa muốn truyền tải những giá trị tốt đẹp về lòng chung thủy và tình cảm sâu sắc giữa con người.Thông qua câu chuyện Ngưu lang - Chức nữ, người xưa muốn truyền tải những giá trị tốt đẹp về tình vợ chồng chung thủy, sự gắn kết gia đình...

Làm gì trong ngày Thất tịch?

Dưới đây là các hoạt động trong ngày lễ Thất tịch:

Ăn chè đậu đỏ

Tục ăn chè và các món khác từ đậu đỏ ngày 7/7 Âm lịch xuất phát từ giới trẻ Trung Quốc những năm gần đây và lan sang những quốc gia khác có ngày lễ Thất tịch. Đậu đỏ có ý nghĩa cầu mong đường nhân duyên thuận lợi, người độc thân "thoát ế", người đã có đôi thì bên nhau trọn kiếp.

Các bạn trẻ độc thân thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch.

Bày tỏ tình cảm

Ngày Thất tịch là thời điểm tuyệt vời để tỏ tình hoặc dành thời gian thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương với người mình yêu. Một lời chúc ngọt ngào, một bữa tối lãng mạn hay việc dành thời gian bên nhau đều là những cách tuyệt vời để kỷ niệm ngày này.

Làm thiệp, gửi tặng quà

Ngày Thất tịch là dịp để bạn thể hiện tình cảm bằng cách tự tay làm những tấm thiệp hoặc mua quà tặng người mình yêu. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành chắc chắn sẽ làm người nhận cảm động.

Cầu duyên

Theo tín ngưỡng dân gian, việc đến các đền chùa và cầu nguyện trong ngày Thất tịch sẽ mang lại may mắn cho tình duyên và hôn nhân. Các cặp yêu nhau thường tới các ngôi chùa nổi tiếng để cầu nguyện cho tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc.

Nhiều bạn trẻ đi lễ chùa ngày Thất tịch. (Ảnh: Đắc Huy)

Những kiêng kỵ trong ngày Thất tịch

Người Việt Nam xưa thường kiêng làm đám cưới, đám hỏi hay dạm ngõ trong ngày Thất tịch vì ngày này gắn với câu chuyện buồn về tình yêu, hôn nhân, bởi dù yêu thương thắm thiết, cuộc hôn nhân của Ngưu lang Chức nữ vẫn đầy nước mắt. Ông Ngâu bà Ngâu xa nhau biền biệt, quanh năm nhớ thương, "rửa mặt bằng nước mắt", mỗi năm chỉ có một ngày hội ngộ nhưng cũng ôm nhau khóc như mưa, chắc các cặp uyên ương không bao giờ muốn "lây vía" này của họ.

Khởi công xây, sửa nhà cũng là điều mọi người tránh làm trong ngày Thất tịch, vì với những người có gia đình, nhà nghĩa là tổ ấm của vợ chồng con cái, việc khởi công xây nhà, trong khi gia đình ông Ngâu bà Ngâu lại tan đàn xẻ nghé quanh năm.

Về phương diện thực tế, việc xây sửa nhà trong thời gian này không được thuận lợi vì thời tiết mưa ngâu rả rích.