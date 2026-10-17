Tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông

(VTC News) -

Giao thông nông thôn phát triển ngoài góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng thì còn tạo tiền đề để thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Đường bê tông thông suốt 100% khóm, ấp

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp trên địa bàn có đường bê tông thông suốt. Để thực hiện nghị quyết trên, tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc dự kiến triển khai khoảng 4.089 công trình, tổng chiều dài 8.470 km với nhu cầu kinh phí hơn 14.000 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của Nhân dân và nguồn xã hội hoá.

Cà Mau có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt khiến cho việc đầu tư giao thông tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ ra quân thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 bằng việc khởi công đồng loạt 22 tuyến giao thông trên địa bàn 2 phường và 17 xã; qua đó tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng giao thông nông thôn, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, quyết liệt cũng như biểu dương, khích lệ tinh thần của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khởi công công trình tại xã Khánh An, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, Cà Mau có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đã khiến cho việc đầu tư giao thông tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường đất chưa được cứng hoá, đường bê tông xuống cấp, nhỏ hẹp… ngoài khiến cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa gặp khó thì còn ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của nhân dân.

“Việc bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là nhu cầu cấp thiết, nhiệm vụ quan trọng để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Người dân, doanh nghiệp cần chung tay đóng góp nhân lực, vật lực, phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt, hiện đại, đưa nghị quyết vào cuộc sống” - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Đối với 22 công trình ra quân đợt này, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh còn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cần chủ động trong vận động người dân bàn giao mặt bằng cũng như chuẩn bị nền đường… để công trình được triển khai thuận lợi.

Những con đường giao thông nông thôn được đầu tư khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, cho hay địa phương sẽ triển khai công trình nghiêm túc, bảo đảm chất lượng để đáp ứng nhu cầu đi lại và kỳ vọng của người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lương Thế Trân Huỳnh Hùng Em, việc đầu tư, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngoài giúp cho việc vận chuyển nông sản của bà con nông dân được thuận lợi hơn thì còn góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Không chỉ ngành chức năng thể hiện sự quyết tâm, đại diện các đơn vị thi công còn cam tập trung nguồn nhân lực, thiết bị tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình hoàn thành và đi vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cà Mau sẽ không còn xa lắm khi tuyến cao tốc Cà Mau - Cần Thơ đưa vào khai thác.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân sống trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã không giấu được niềm vui khi hay tin tất cả các khóm, ấp tại địa phương sẽ có đường bê tông thông suốt chỉ trong vài năm tới và gọi “Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau là quyết sách của dân, do dân, vì dân” hay “quyết sách đi vào lòng dân”.

“Tôi cảm ơn các ngành chức năng tỉnh Cà Mau nói riêng và Trung ương nói chung đã luôn quan tâm, đồng hành cùng người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động, sản xuất không chỉ nhằm phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Lê Nguyễn (ngụ tỉnh Cà Mau) nói.