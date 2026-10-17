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Xuất bản ngày 17/10/2026 11:31 AM
Xuất bản ngày 17/10/2026 11:31 AM

Cháy tiệm massage 3 tầng ở TP.HCM

TUỆ LÂM
TUỆ LÂM
(VTC News) -

Một tiệm massage trên đường Lê Văn Lương, TP.HCM bốc cháy khi đang đóng cửa sửa chữa, những người có mặt bên trong may mắn kịp thoát ra ngoài.

Ngày 17/10, cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một tiệm massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.

Ngọn lửa bùng phát lúc 9h.

Ngọn lửa bùng phát lúc 9h.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, khói đen bốc lên từ căn nhà 3 tầng được sử dụng làm cơ sở massage, nằm cách siêu thị Lotte Mart Tân Hưng khoảng 500m.

Thời điểm này, tiệm massage đang tạm ngừng hoạt động để sửa chữa. Phát hiện hỏa hoạn, một số người có mặt bên trong vội chạy ra ngoài.

Ngọn lửa bùng phát, khói đen lan ra khu vực xung quanh. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, tìm cách chữa cháy tại chỗ và trình báo cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) sau đó điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Các chiến sĩ triển khai chữa cháy, đồng thời ngăn ngọn lửa lan sang những công trình liền kề.

Sau 30 phút nhận tin báo, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế.

Sau 30 phút nhận tin báo, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Dù không có thiệt hại về người, vụ cháy khiến nhiều tài sản trong tiệm massage bị hư hỏng. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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