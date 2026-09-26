Thắng Philippines 1-0, HLV Kim Sang-sik thừa nhận tuyển Việt Nam may mắn

(VTC News) -

Video: Đình Bắc ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philipines 1-0.

Tối 26/9, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất trong hiệp một, nhưng HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội nhà có phần may mắn khi giành 3 điểm trong thế trận lép vế trước Philippines.

“Tôi hạnh phúc khi chúng ta giành chiến thắng. Tôi xin chúc mừng toàn đội. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển.

Hôm nay, chúng tôi đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam đã khởi động tốt hơn và nhập cuộc tốt hơn ở đầu trận. Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines.

Đội tuyển Việt Nam vượt lên trong hiệp một sau pha phối hợp tốt. Lê Phạm Thành Long chọc khe cho Williams Minh Hoàng thoát xuống, trước khi tiền đạo Việt kiều căng ngang để Đình Bắc dứt điểm ghi bàn.

Tuy nhiên, đây không phải trận đấu dễ dàng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam có thời điểm kiểm soát bóng ít hơn đối thủ và gặp khó khăn ở khu vực giữa sân. Philippines tổ chức nhiều pha phối hợp ngắn ở trung lộ, tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

HLV Kim Sang-sik cũng tranh thủ theo dõi trận đấu giữa Pakistan và Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cả hai đều là những đối thủ đáng chú ý. Theo ông, Thái Lan vẫn là đội bóng có đẳng cấp, trong khi Pakistan sở hữu nền tảng thể lực tốt.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik tin các học trò có thể vượt qua thử thách ở những lượt trận tiếp theo.

Ông nói thêm: “Tôi muốn nói về 11 cầu thủ trên sân. Tất cả họ đều rất quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy, chúng ta đã giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay. Lê Giang đã có mặt đội tuyển quốc gia từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi cho rằng các cầu thủ khác đã hỗ trợ rất nhiều để giúp Patrik thích nghi.

Đồng thời, Đình Bắc, Xuân Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Patrik là thủ môn số một, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc”.

Chiến thắng 1-0 giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu Thái Lan.