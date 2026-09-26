Cập nhật kết quả Việt Nam vs Philippines hôm nay, tỷ số mới nhất

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● FIFA ASEAN Cup Việt Nam 1 - 0 Philippines Đình Bắc 25’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận Việt Nam vs Philippines thuộc lượt trận đầu tiên bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Trọng tài Thoriq Alkatiri (Indonesia) điều hành trận đấu.

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Huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra sân đội hình có nhiều biến đổi so với bộ khung quen thuộc tại ASEAN Cup cách đây một tháng. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt, tổ chức tấn công và phòng ngự nhiều trục trặc và dường như chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong hiệp 1, Philippines cầm bóng nhỉnh hơn (53%) và thực hiện 5 pha dứt điểm, trong đó có cú sút xa dội xà của Schneider. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 pha dứt điểm trong vòng cấm để tạo ra khác biệt ở phút 25.

Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

Sau pha chọc khe của Thành Long, Minh Hoàng - cầu thủ lần đầu tiên được ra sân cho đội tuyển Việt Nam - xâm nhập vòng cấm và kiến tạo cho Đình Bắc dứt điểm mở tỷ số.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Patrik Lê Giang TM 3 Cao Pendant Quang Vinh 5 Nguyễn Adou Leygley Minh 7 Phạm Xuân Mạnh 8 Lê Phạm Thành Long 9 Nguyễn Đình Bắc 10 Đỗ Hoàng Hên 11 Williams Minh Hoàng 12 Nguyễn Xuân Son ĐT 15 Trương Tiến Anh 20 Bùi Hoàng Việt Anh DỰ BỊ 2 Lê Ngọc Bảo 4 Lê Văn Đô 6 Nguyễn Nhật Minh 13 Nguyễn Tài Lộc 14 Nguyễn Hoàng Đức 16 Ngô Đăng Khoa 17 Phạm Gia Hưng 18 Nguyễn Hai Long 19 Võ Hoàng Minh Khoa 21 Trần Trung Kiên TM 22 Phan Tuấn Tài 23 Nguyễn Văn Việt TM Philippines ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 15 Michael Falkesgaard TM 3 Paul Tabinas 4 Jefferson Tabinas 5 Jesper Nyholm 7 André Leipold 8 Manuel Ott ĐT 9 Javier Gayoso 10 Bjørn Kristensen 11 Randy Schneider 12 Amani Aguinaldo 19 Zico Bailey DỰ BỊ 1 Kevin Ray Mendoza TM 2 Isaiah Alqu 6 Sandro Reyes 13 Angelo Brückner 14 Oskari Kekkonen 16 Quincy Kammeraad TM 17 Cole Mrowka 18 Sebastian Rasmussen 20 Scott Woods 21 Daisuke Sato 22 Kenji Nishioka 23 Christian Rontini

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Philipines

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 sau chuỗi 10 trận bất bại và chức vô địch Đông Nam Á. Theo thống kê 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 8, hòa 2, ghi 27 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua. Chuỗi này gồm các chiến thắng trước Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Philippines thắng 6, hòa một và thua 3 trong 10 trận gần nhất được thống kê, ghi 25 bàn và nhận 11 bàn thua. Ba thất bại gần nhất của đội lần lượt diễn ra trước Myanmar, Thái Lan và Malaysia tại ASEAN Championship 2026.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Minh Dân)

Trong 7 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam bất bại trước Philippines với 6 chiến thắng và một trận hòa, ghi 15 bàn và thủng lưới 7 lần. Cuộc chạm trán gần nhất kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại ASEAN Championship ngày 18/12/2024.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội tuyển Việt Nam cùng bảng B với Philippines, Thái Lan và Pakistan; đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, đội xếp thứ hai dự trận tranh hạng ba.