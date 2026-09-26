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Xuất bản ngày 26/09/2026 07:30 PM
Xuất bản ngày 26/09/2026 07:30 PM

Cập nhật kết quả Việt Nam vs Philippines hôm nay, tỷ số mới nhất

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Philippines mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Việt Nam đấu Philippines thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay.

FIFA ASEAN Cup
Việt Nam
1-0
Philippines
Đình Bắc 25’
ĐANG CẬP NHẬT

Trận Việt Nam vs Philippines thuộc lượt trận đầu tiên bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia). Trọng tài Thoriq Alkatiri (Indonesia) điều hành trận đấu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Philippines mới nhất.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra sân đội hình có nhiều biến đổi so với bộ khung quen thuộc tại ASEAN Cup cách đây một tháng. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt, tổ chức tấn công và phòng ngự nhiều trục trặc và dường như chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong hiệp 1, Philippines cầm bóng nhỉnh hơn (53%) và thực hiện 5 pha dứt điểm, trong đó có cú sút xa dội xà của Schneider. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 pha dứt điểm trong vòng cấm để tạo ra khác biệt ở phút 25.

Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

Sau pha chọc khe của Thành Long, Minh Hoàng - cầu thủ lần đầu tiên được ra sân cho đội tuyển Việt Nam - xâm nhập vòng cấm và kiến tạo cho Đình Bắc dứt điểm mở tỷ số.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Cập nhật kết quả Việt Nam vs Philippines hôm nay, tỷ số mới nhất - 2
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Patrik Lê Giang
TM
3
Cao Pendant Quang Vinh
5
Nguyễn Adou Leygley Minh
7
Phạm Xuân Mạnh
8
Lê Phạm Thành Long
9
Nguyễn Đình Bắc
10
Đỗ Hoàng Hên
11
Williams Minh Hoàng
12
Nguyễn Xuân Son
ĐT
15
Trương Tiến Anh
20
Bùi Hoàng Việt Anh
DỰ BỊ
2
Lê Ngọc Bảo
4
Lê Văn Đô
6
Nguyễn Nhật Minh
13
Nguyễn Tài Lộc
14
Nguyễn Hoàng Đức
16
Ngô Đăng Khoa
17
Phạm Gia Hưng
18
Nguyễn Hai Long
19
Võ Hoàng Minh Khoa
21
Trần Trung Kiên
TM
22
Phan Tuấn Tài
23
Nguyễn Văn Việt
TM
Cập nhật kết quả Việt Nam vs Philippines hôm nay, tỷ số mới nhất - 3
Philippines
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
15
Michael Falkesgaard
TM
3
Paul Tabinas
4
Jefferson Tabinas
5
Jesper Nyholm
7
André Leipold
8
Manuel Ott
ĐT
9
Javier Gayoso
10
Bjørn Kristensen
11
Randy Schneider
12
Amani Aguinaldo
19
Zico Bailey
DỰ BỊ
1
Kevin Ray Mendoza
TM
2
Isaiah Alqu
6
Sandro Reyes
13
Angelo Brückner
14
Oskari Kekkonen
16
Quincy Kammeraad
TM
17
Cole Mrowka
18
Sebastian Rasmussen
20
Scott Woods
21
Daisuke Sato
22
Kenji Nishioka
23
Christian Rontini

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Philipines

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 sau chuỗi 10 trận bất bại và chức vô địch Đông Nam Á. Theo thống kê 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 8, hòa 2, ghi 27 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua. Chuỗi này gồm các chiến thắng trước Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Philippines thắng 6, hòa một và thua 3 trong 10 trận gần nhất được thống kê, ghi 25 bàn và nhận 11 bàn thua. Ba thất bại gần nhất của đội lần lượt diễn ra trước Myanmar, Thái Lan và Malaysia tại ASEAN Championship 2026.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Minh Dân)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Minh Dân)

Trong 7 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam bất bại trước Philippines với 6 chiến thắng và một trận hòa, ghi 15 bàn và thủng lưới 7 lần. Cuộc chạm trán gần nhất kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại ASEAN Championship ngày 18/12/2024.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội tuyển Việt Nam cùng bảng B với Philippines, Thái Lan và Pakistan; đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, đội xếp thứ hai dự trận tranh hạng ba.

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