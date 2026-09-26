Video Việt Nam 1-0 Philippines: Williams Minh Hoàng kiến tạo cho Đình Bắc

(VTC News) -

Video: Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ở phút 25 giúp đội tuyển Việt Nam dẫn Philippines 1-0 trong trận ra quân tại bảng B hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026. Williams Minh Hoàng - cầu thủ 19 tuổi lần đầu tiên được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam - thực hiện đường chuyền quyết định.

Trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia), đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi nhập cuộc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra sân đội hình có nhiều biến động so với bộ khung quen thuộc trên hành trình vô địch ASEAN Cup (phiên bản của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - AFF) cách đây 1 tháng.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Dân)

Đội tuyển Việt Nam bắt nhịp chậm, có phần lúng túng trong các pha phối hợp và dường như chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Philippines chơi quyết liệt và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành Lê Giang Patrik trong nửa đầu hiệp một.

Tuy nhiên, khi đối thủ mải mê dâng cao đội hình, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra đòn “hồi mã thương”. Williams Minh Hoàng bứt lên và chuyền bóng cho Đình Bắc dứt điểm. Đây mới là cú sút trong vòng cấm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu.