Tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0: HLV Kim Sang-sik khen Williams Minh Hoàng

Patrik là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam
Tôi muốn nói về 11 cầu thủ trên sân. Tất cả họ đều rất quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy, chúng ta giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay.
Lê Giang Patrik có mặt ở đội tuyển quốc gia từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi cho rằng các cầu thủ khác hỗ trợ rất nhiều để giúp Patrik thích nghi.
Đồng thời, Đình Bắc, Xuân Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Patrik là thủ môn số một, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc.
Williams Minh Hoàng được khen ngợi
Williams Minh Hoàng là cầu thủ giỏi. Cậu ấy còn rất trẻ và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho toàn đội.
Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ đơn thuần là một cầu thủ trẻ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt như hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội. Thực sự, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng đối với chúng tôi.
Chấn thương của Xuân Son
Tôi tin rằng đó là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân. Tất nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Xuân Son là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê. Vì vậy, toàn đội cũng rất buồn khi cậu ấy gặp vấn đề.
Tuy nhiên, tôi muốn nói với Xuân Son rằng đây không phải là chấn thương nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ của cậu ấy.
Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi. Dù đây có thể chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng đội bóng vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được.
Đội tuyển Việt Nam soi kỹ Thái Lan
Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Đội tuyển Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Tôi tin rằng Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh. Điều này đã được chứng minh qua các giải đấu trước đây và đó là điều không thể bàn cãi. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Tôi đã thấy rõ điều đó qua trận đấu. Vì vậy, chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo.
Đội tuyển Việt Nam may mắn
Tôi hạnh phúc khi chúng ta giành chiến thắng. Tôi xin chúc mừng toàn đội. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển.
Hôm nay, chúng tôi đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines.
Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Tuyển Việt Nam đã “làm nóng” tốt hơn và nhập cuộc tốt hơn ở đầu trận. Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai.
Việt Nam 1-0 Philippines●FIFA ASEAN CupViệt Nam1-0PhilippinesĐình Bắc 25’KẾT THÚCThống kê trận đấu
Tối 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy vất vả với tỷ số 1-0 trước Philippines. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam cần tới sự trợ giúp của VAR để giữ được tỷ số trong hiệp 2 khi đối thủ bị hủy bàn thắng.
Trong hiệp 1, Philippines cầm bóng nhỉnh hơn (53%) và thực hiện 5 pha dứt điểm, trong đó có cú sút xa dội xà của Schneider. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 pha dứt điểm trong vòng cấm để tạo ra khác biệt ở phút 25.
Sau pha chọc khe của Thành Long, Minh Hoàng - cầu thủ lần đầu tiên được ra sân cho đội tuyển Việt Nam - xâm nhập vòng cấm và kiến tạo cho Đình Bắc dứt điểm mở tỷ số. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.
Video: Đình Bắc ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Philippines. Đối thủ phòng ngự chắc chắn và kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Đội bóng này thoải mái phối hợp ở khu trung lộ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lê Giang Patrik chơi xuất sắc nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.
Đội đương kim vô địch Đông Nam Á trải qua những phút giây hú vía ở cuối trận. Phút 83, Adou Minh để Reyes thoải mái tung ra cú đá trong vòng cấm. Nishioka băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn. Tuy nhiên, VAR xác định có lỗi việt vị và trọng tài hủy bàn thắng.
Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chống đỡ thành công trước sức ép của đối thủ trong những phút cuối trận. Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 và tạm đứng thứ hai tại bảng B.
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Tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0: HLV Kim Sang-sik khen Williams Minh Hoàng
Mai Phương
(VTC News) -
Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp may trong trận thắng 1-0 đầy vất vả trước Philippines tối 26/9.
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