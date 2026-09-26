Tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0: HLV Kim Sang-sik khen Williams Minh Hoàng

Tôi muốn nói về 11 cầu thủ trên sân. Tất cả họ đều rất quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy, chúng ta giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay.

Lê Giang Patrik có mặt ở đội tuyển quốc gia từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi cho rằng các cầu thủ khác hỗ trợ rất nhiều để giúp Patrik thích nghi.

Đồng thời, Đình Bắc, Xuân Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Patrik là thủ môn số một, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc.