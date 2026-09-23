Thần đồng Trung Quốc 13 tuổi giành 3 HCV, phá 3 kỷ lục ASIAD liên tiếp

(VTC News) -

Ngày 23/9, Yu Zidi (Vu Tử Địch) tiếp tục gây chú ý trên đường đua ASIAD 2026. Kình ngư 13 tuổi của Đoàn thể thao Trung Quốc về nhất ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28 giây 56.

Thành tích này Vu Tử Địch lập kỷ lục ASIAD ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây đồng thời là tấm huy chương vàng cá nhân thứ ba của cô tại kỳ đại hội năm nay, sau hai chức vô địch ở 200m bơi bướm và 200m bơi hỗn hợp nữ.

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, Vu Tử Địch bỏ xa người đồng đội Ke Wenxi - người giành HCB với 4 phút 32 giây 51. Hai vị trí tiếp theo thuộc về các VĐV Nhật Bản Narita Mio (4 phút 33 giây 45) và Kobori Waka (4 phút 37 giây 16). Đại diện Việt Nam Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 5 với thời gian 4 phút 46 giây 35.

Trước đó, Vu Tử Địch giành HCV 200m bướm nữ với thời gian 2 phút 05 giây 08. Thành tích này vượt kỷ lục ASIAD 2 phút 05 giây 57 do đàn chị Zhang Yufei (Trương Vũ Phi) nắm giữ.

Vu Tử Địch giành 3 tấm HCV ở ASIAD 2026, đồng thời thiết lập chuỗi kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, tài năng trẻ Trung Quốc tiếp tục về nhất với thành tích 2 phút 06 giây 10, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của đại hội.

Đến chung kết 400m hỗn hợp cá nhân, Vu Tử Địch một lần nữa đứng trên bục cao nhất. Như vậy, cả ba lần giành HCV cá nhân tại ASIAD 2026, cô đều đi kèm một kỷ lục đại hội.

Vu Tử Địch sinh ngày 16/10/2012 tại Hà Bắc (Trung Quốc). Cô đến với bơi lội từ nhỏ và bắt đầu tập luyện bài bản khi được một huấn luyện viên phát hiện năng khiếu. Năm 9 tuổi, Vu Tử Địch bước vào môi trường tập luyện của câu lạc bộ bơi Hà Bắc.

Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi từ trước ASIAD 2026. Tại Giải vô địch thế giới 2025 ở Singapore, Vu Tử Địch là vận động viên nhỏ tuổi nhất giải. Cô vào chung kết cả ba nội dung cá nhân tham dự gồm 200m hỗn hợp, 200m bướm và 400m hỗn hợp, đều kết thúc ở vị trí thứ tư.

Vu Tử Địch còn tham dự vòng loại tiếp sức 4x200m tự do nữ. Đội tuyển Trung Quốc sau đó giành HCĐ, giúp cô trở thành VĐV trẻ nhất từng có huy chương trong lịch sử Giải vô địch bơi lội thế giới. Chỉ hơn một năm sau giải đấu tại Singapore, Vu Tử Địch tiếp tục tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục.