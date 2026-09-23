Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9: Tranh tài môn bơi, bắn súng

(VTC News) -

Ngày 23/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu có nhiều nội dung tranh huy chương tại ASIAD 2026. Tâm điểm là wushu khi 4 võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng góp mặt ở bán kết.

Bắn súng là một trong những môn được kỳ vọng của Việt Nam trong ngày thi đấu này. Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở súng ngắn cá nhân nữ.

Cử tạ cũng có một nội dung tranh huy chương khi Nguyễn Hoài Hương bước vào chung kết hạng 53 kg nữ. Bên cạnh đó, ba tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng thi chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nam môn xe đạp.

Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở súng ngắn cá nhân nữ. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 23/9 của đoàn Việt Nam

Bóng chuyền bãi biển nam

9h00: Việt Nam - Philippines (vòng bảng)

Bơi lội

8h12: 100m bướm nam (vòng loại)

8h33: 200m tự do nam (vòng loại)

8h48: 100m ếch nữ (vòng loại)

9h01: 400m hỗn hợp nữ (vòng loại)

15h08: 100m bướm nam (chung kết)

15h48: 100m ếch nữ (chung kết)

16h11: 400m hỗn hợp nữ (chung kết)

Bắn súng

7h45: Súng ngắn cá nhân nữ (vòng loại)

10h30: Súng ngắn cá nhân nữ (chung kết)

Cử tạ

15h00: Hạng 53kg nữ (chung kết)

Đấu kiếm

9h45: Kiếm chém nam (vòng bảng)

Canoeing

8h30: Canoe đơn nữ (C1) 200m (vòng loại)

8h40: Kayak đôi nữ (K2) 500m (vòng loại)

12h00: Kayak đôi nam (K2) 500m (vòng loại)

12h40: Canoe đôi nữ (C2) 500m (vòng loại)

Karate

8h00: Kata đồng đội nam (tứ kết)

Rowing

7h40: Thuyền đơn nữ hạng nhẹ (vòng loại 1)

8h00: Thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Xác định đường đua)

8h10: Thuyền đôi nam một mái chèo (vòng loại 1)

8h30: Thuyền bốn nữ hai mái chèo (Xác định đường đua)

8h50: Thuyền bốn nữ một mái chèo (vòng loại)

12h20: Thuyền đôi nữ hai mái chèo (Xác định đường đua)

13h10: Thuyền đôi nữ một mái chèo (vòng loại 1)

13h30: Thuyền bốn nam hai mái chèo (vòng loại 1)

13h50: Thuyền bốn nam (vòng loại 1).

Thể dục dụng cụ

11h00: Các nội dung đồng đội nam.

Xe đạp

7h00: Đường trường xuất phát đồng hàng nam (chung kết)

Wushu

7h00: Đao thuật nam (tính điểm)

9h10: Kiếm thuật nữ (tính điểm)

12h30: Côn thuật nam (tính điểm)

13h50: Thương thuật nữ (tính điểm)

16h00: 60kg nữ (bán kết)

16h00: 56kg nam (bán kết)

16h00: 60kg nam (bán kết)

16h00: 65kg nam (bán kết)

Thể thao điện tử (Esport)

13h00: NARAKA:Bladepoint - Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) (vòng loại)

14h30: NARAKA:Bladepoint - Việt Nam vs Philippines (vòng loại)

16h00: NARAKA:Bladepoint - Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (vòng loại)