Thần đồng Thiếu Lâm nổi tiếng Trung Quốc, luyện 'võ trẻ con' như truyện Kim Dung

(VTC News) -

Video: Thích Tiểu Tùng biểu diễn trong chương trình của CCTV.

Thích Tiểu Tùng, tên thật là Lý Tư Dao, sinh năm 2006 tại thành phố Khố Nhĩ Lặc, tỉnh Tân Cương (Trung Quốc). Khi Thích Tiểu Tùng mới 2 tuổi rưỡi, cha cậu là Lý Húc Đông đã đưa cậu vào võ đường luyện võ. Ông Lý Húc Đông cho biết, con trai từ nhỏ thể chất khá yếu, lúc mới sinh thường xuyên ốm đau. Bệnh viện chẩn đoán bé bị hạ đường huyết và thiếu canxi, bác sĩ khuyên nên cho trẻ rèn luyện thể thao, võ thuật nhiều hơn.

“Thần đồng võ thuật” của Thiếu Lâm Tự

Năm 2009, khi mới 3 tuổi, tại Đại hội Võ thuật Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) năm đó, Tiểu Tùng đã nổi bật vươn lên giữa dàn thần đồng võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngôi sao phim võ thuật Hồng Kim Bảo đã trực tiếp trao cho Thích Tiểu Tùng hai giải thưởng lớn: “Giải Thần đồng Võ thuật Châu Á” và “Giải Đồng tử công Đại hội Võ thuật Quốc tế”.

Thích Tiểu Tùng từng là võ tăng nhỏ tuổi nhất của Thiếu Lâm Tự

Để con trai tiếp tục phát triển năng khiếu võ thuật và được học tập bài bản, cha cậu đã gửi cậu vào chùa Thiếu Lâm. Ngày 23/5/2010, Lý Tư Dao vào chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam (Trung Quốc). Thích Vĩnh Tín - truyền nhân đời thứ 30 của chùa Thiếu Lâm - đã nhận cậu vào Đoàn Võ tăng Thiếu Lâm và ban pháp hiệu là Thích Tiểu Tùng, chính thức trở thành tục gia đệ tử chân truyền của Thiếu Lâm. Từ đó, Thích Tiểu Tùng bắt đầu con đường luyện võ tại chùa, theo sư phụ đi khắp trong và ngoài nước để quảng bá, phát huy võ thuật và văn hóa Thiếu Lâm. Trong một thời gian dài, truyền thông gọi Thích Tiểu Tùng là võ tăng nhỏ tuổi nhất của Thiếu Lâm Tự.

Sau đó, Thích Tiểu Tùng gây sốt khi tham gia phim Thông Minh Tiểu Không Không vào năm 2012. Nhờ diễn xuất tuyệt vời trong phim, cậu đã nhanh chóng vươn lên bùng nổ độ nhận diện. Khi nhân vật tiểu hòa thượng Vô Hối lần đầu xuất hiện trong Thông Minh Tiểu Không Không, nhiều khán giả yêu thích nét ngây thơ của Thích Tiểu Tùng. Năm 11 tuổi, Thích Tiểu Tùng đảm nhận vai Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bản Tiểu Chiết Cốt và nhận được sự chú ý vô cùng lớn.

Đáng chú ý, Thích Tiểu Tùng từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu của đài CCTV. Tờ Sohu cho biết: “Trong tập phim Tuyệt Học, người thể hiện tuyệt kỹ Đồng Tử Công của Thiếu Lâm là sao nhí Thích Tiểu Tùng đến từ thành phố Korla, Tân Cương. Cậu đã trở thành “truyền nhân võ thuật nhỏ tuổi nhất” trong toàn bộ series phim tài liệu này”.

Thích Tiểu Tùng có gần 4 năm gắn bó với Thiếu Lâm Tự

Theo Baidu, Thiếu Lâm Đồng Tử Công được giới thiệu là một trong những công phu thuộc hệ thống Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ (72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm). Đây là môn võ kết hợp ngoại công, nội công và nhu công, chú trọng rèn luyện sức mạnh bên trong, sự dẻo dai và khả năng vận động của cơ thể. Công phu này thích hợp với trẻ em, thiếu niên mới học võ, nhưng người trưởng thành cũng có thể luyện tập.

Đồng Tử Công có hai hệ thống bài tập được lưu truyền rộng rãi là Bí truyền Thập Lục Thế (16 thế) và Bí truyền Thập Bát Thế (18 thế). Ngoài ra, hệ thống Nội Tráng Đồng Tử Công gồm ba phần chính: Bổ Nguyên Công, Dẫn Đạo Công và Tráng Khí Công. Các bài tập kết hợp động tác, trạng thái tĩnh, kỹ thuật hô hấp và vận khí.

Thích Tiểu Tùng luyện “Đồng Tử Công” trong phim tài liệu của CCTV

Đặc trưng của môn công phu này được mô tả qua câu: “Tú như miêu, đẩu như hổ, hành như long, động như thiểm, thanh như lôi”, nghĩa là đẹp như mèo, mạnh mẽ như hổ, di chuyển như rồng, nhanh như chớp và âm vang như sấm.

Theo Sohu, môn Đồng Tử Công mà Tiểu Tùng theo học là một trong những bài quyền thuật Thiếu Lâm có độ khó cao. Nhờ nền tảng vững chắc cùng các bài quyền pháp, cước pháp Thiếu Lâm điêu luyện, dưới sự chỉ dạy của sư phụ và các sư huynh, võ thuật của Tiểu Tùng nay đã có thể sánh ngang với các đệ tử Thiếu Lâm trưởng thành, thậm chí còn mang đậm nét đặc trưng của riêng mình!

Tới năm 2014, Thích Tiểu Tùng lựa chọn rời Thiếu Lâm Tự để quay trở lại cuộc sống học đường. Sau đó, Thích Tiểu Tùng vẫn tiếp tục tham gia việc đóng phim trước khi dừng hẳn để tập trung cho việc học.

Góc khuất về cuộc sống ở Thiếu Lâm Tự

Trong bài phỏng vấn năm 2018 trên tờ The Paper, Thích Tiểu Tùng (Lý Tư Dao) chia sẻ về góc khuất trong khoảng thời gian của mình ở Thiếu Lâm Tự. Từ lúc 3 đến 8 tuổi, Thích Tiểu Tùng sống xa bố mẹ, mỗi năm chỉ gặp nhau khoảng 1-2 lần và liên lạc qua điện thoại. Sinh nhật tại chùa thường chỉ có hai sư huynh đệ mua một chiếc bánh nhỏ rồi hát chúc mừng nhau. Khi trở về nhà năm 8 tuổi, Thích Tiểu Tùng thậm chí cảm thấy xa lạ với chính bố mẹ mình.

Sau khi rời Thiếu Lâm Tự, Thích Tiểu Tùng vẫn tham gia đóng phim thêm một khoảng thời gian trước khi dừng hẳn để tập trung vào việc học

Thời điểm đó khi ở cùng bố mẹ, cậu cũng không thích nghi được. Thích Tiểu Tùng tâm sự: “Giống như người xa lạ vậy, không biết phải cư xử với bố mẹ thế nào”. Ký ức về gia đình bị gián đoạn suốt 4-5 năm trời, chỉ dựa vào 1-2 lần gặp mặt mỗi năm và vài cuộc điện thoại, cậu dần đánh mất khái niệm về gia đình.

“Những năm tháng ở chùa Thiếu Lâm khiến cháu trở nên rất lạnh lùng”, Thích Tiểu Tùng chia sẻ. Cậu suy nghĩ một chút rồi khẳng định cách dùng từ này: “Đúng vậy, chính là lạnh lùng”. Trong sự thấu hiểu và suy ngẫm của cậu, sự lạnh lùng có lẽ xuất phát từ việc một năm gặp bố mẹ quá ít, không cho phép cậu nũng nịu. Từ việc ban đầu khóc lóc tiễn bố mẹ đến thăm trở về, trùm chăn khóc suốt một tháng trời, cho đến sau này hoàn toàn quen dần: “Chỉ cần nói ‘Bố mẹ tạm biệt’ xong là cháu xoay người một cái có thể đi làm việc của mình ngay. Đến cả đau lòng cũng không có”.

Sau khi trở về từ chùa Thiếu Lâm năm 8 tuổi, Thích Tiểu Tùng (tên thật Lý Tư Dao) bắt đầu đi học trở lại, nhưng sự nghiệp diễn xuất khiến cậu không thể duy trì cuộc sống học đường bình thường. Sau khi nổi tiếng nhờ võ thuật, cậu nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình và đóng phim.

Thích Tiểu Tùng thường xuyên phải nghỉ học, thậm chí đôi khi vắng mặt trong các kỳ thi. Ban đầu, điều này khiến cậu trở thành nhân vật được bạn bè ngưỡng mộ. Tuy nhiên, việc liên tục vắng mặt khiến cậu dần xa cách với các bạn cùng lớp. Mẹ cậu, Trương Tĩnh, không muốn con bỏ bê việc học nên yêu cầu cậu tranh thủ thời gian không đóng phim để học bù và hoàn thành bài tập. Theo lời Thích Tiểu Tùng, có ngày cậu phải viết tới 10 trang bài tập, trong khi các bạn chỉ cần viết một trang.

Thích Tiểu Tùng hy vọng có thể trở lại đóng phim như trước

Thích Tiểu Tùng thậm chí từng xảy ra xô xát với một bạn học lớn hơn một lớp sau khi bị người này khiêu khích vì biết võ. Ban đầu, cậu không muốn đánh nhau vì cho rằng luyện võ không phải để gây sự. Tuy nhiên, khi đối phương xúc phạm mẹ mình, cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn và đã dùng các đòn võ thuật để đánh trả.

Điều khiến Thích Tiểu Tùng buồn không phải chuyện thắng thua mà là không có bạn học nào đứng ra bênh vực. Trong khi nhóm bạn của đối phương nhiệt tình cổ vũ, các bạn cùng lớp cậu chỉ đứng ngoài quan sát. Cậu thừa nhận khi ấy cảm thấy rất cô đơn.

Vì ít bạn thân cùng trang lứa và thiếu những trải nghiệm học đường bình thường, Thích Tiểu Tùng xem diễn xuất như một cách bù đắp. Cậu chia sẻ rằng đóng phim giúp mình trải nghiệm cuộc đời của nhiều người khác nhau và không còn bị xem là khác biệt.

“Cho nên cháu mới thích đóng phim. Trong phim cháu có thể sống cuộc đời của rất nhiều người, có lẽ đó là một sự bù đắp. Khi cháu đóng phim, không ai cảm thấy cháu bất bình thường cả.” Lý Tư Dao trả lời một cách chắc chắn.

Thông tin mới nhất về Thích Tiểu Tùng là vào năm 2025. Tờ Sohu cho biết lúc này cậu đã trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành Diễn xuất tại Đại học Đông Hoa. Tuy nhiên Thích Tiểu Tùng đã dừng việc đóng phim và tập trung vào việc học. Bộ phim gần nhất cậu tham gia là vào năm lớp 9. Được biết lúc ấy, Thích Tiểu Tùng đã từ chối hầu hết các lời mời đóng phim. Đây là quyết định do chính cậu đưa ra, tất nhiên “cũng đã thảo luận với gia đình”.

Nhìn lại quyết định tạm dừng diễn xuất, Thích Tiểu Tùng thừa nhận có phần hối tiếc vì lựa chọn này khiến con đường nghệ thuật sau đó bị gián đoạn. Khó khăn với Thích Tiểu Tùng (Lý Tư Dao) lúc này là cậu đã rời xa phim ảnh nhiều năm, trong khi giới nghệ thuật thì luôn xuất hiện những gương mặt mới. Giờ đây, Thích Tiểu Tùng hy vọng có thể gặp được một tác phẩm mới, tìm lại cảm giác tự tin năm xưa khi quay bộ phim cuối cùng.