'Thần đồng' thạo 4 ngôn ngữ, từng chung sân khấu với huyền thoại Modern Talking

Sao nhí Emily Wagner sinh năm 2015, có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam. Cô bé từng nhận được chú ý khi cover nhiều ca khúc của Taylor Swift. Năm 2025, Emily phát hành ca khúc đầu tay mang tên Red rose love.

Sở hữu đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Emily Wagner được nhiều người gọi là "thần đồng". Ở tuổi 11, Emily Wagner có thể hát, chơi piano, guitar, sáng tác nhạc, đồng thời bộc lộ năng khiếu hội họa và diễn xuất. Ngoài ra, giọng ca nhí còn thành thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung.

Emily Wagner đứng chung sân khấu với Thomas Anders - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Modern Talking.

Bên cạnh âm nhạc, Emily Wagner cũng tham gia các hoạt động thời trang. Cô bé từng trình diễn tại Vietnam Kids Fashion Week 2024 và đảm nhận vai trò vedette cho nhà thiết kế Ivan Trần.

Tháng 10/2025, Emily Wagner cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt hiếm hoi đứng chung sân khấu cùng Thomas Anders - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Modern Talking trong chuyến lưu diễn của anh tại Việt Nam. Đây được xem là cột mốc hiếm hoi mà không nhiều nghệ sĩ Việt có cơ hội trải nghiệm.

Emily Wagner vừa tiếp tục giới thiệu ca khúc Purple town. Đây là dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, ca khúc do chính Emily Wagner sáng tác, toàn bộ phần lời được viết bằng tiếng Anh, cho thấy thế mạnh ngoại ngữ cũng như tư duy âm nhạc mang màu sắc quốc tế của giọng ca nhí.

Theo chia sẻ của giọng ca nhí, âm nhạc của cô chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. “Với em, Việt Nam là quê hương, là nơi để viết tiếp ước mơ nghệ thuật. Em tiếp nhận cả những nét văn hóa Việt Nam và Đức, vẫn giao tiếp tiếng Đức với bố và thường tham gia các hoạt động văn hóa Đức”, sao nhí cho biết.

MV "Purple town" của giọng ca nhí Emily.

Mẹ của Emily Wagner là người phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con và tạo điều kiện để cô bé thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Gia đình mong muốn Emily Wagner phát triển toàn diện, có cơ hội khám phá nhiều khả năng trước khi quyết định con đường theo đuổi lâu dài.

Theo gia đình, hoạt động nghệ thuật của Emily Wagner luôn được cân nhắc phù hợp với độ tuổi. Việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong khi nghệ thuật được xem là niềm đam mê và cơ hội để cô bé trải nghiệm, khám phá bản thân. Gia đình cũng cho biết luôn tôn trọng mong muốn của Emily Wagner, không ép buộc con tham gia các hoạt động nghệ thuật nếu cô bé không thực sự yêu thích.