Nữ ca sĩ từng bị cô giáo từ chối dạy nhạc và bảo 'về bán cà phê đi' giờ ra sao?

Trong chương trình Studio 3 trên VTV3, Văn Mai Hương lần đầu trải lòng về hành trình từ cô bé Á quân 16 tuổi của Vietnam Idol 2010 đến người phụ nữ bản lĩnh, tự tin chọn cho mình một “bờ vai” vững chãi nhất là chính mình và gia đình.

Văn Mai Hương trong chương trình "Studio 3" lên sóng tối 3/5.

Từng bị NSND Hà Thuỷ từ chối dạy

Ít ai biết, trước khi trở thành Á quân Vietnam Idol, Văn Mai Hương từng bị NSND Hà Thủy - người thầy đầu tiên thẳng thừng từ chối.

Ngay từ khi mới 14 tuổi, cô đã tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc. Nhận ra tiềm năng ở cô học trò nhỏ, nhưng cũng nhìn thấy sự bướng bỉnh, nữ nghệ sĩ đã thử thách lòng kiên trì của Văn Mai Hương khi từ chối dạy, và bảo ''về bán cà phê đi”.

Văn Mai Hương coi NSND Hà Thuỷ như bà ngoại của mình.

Chính câu nói ấy đã trở thành động lực. Văn Mai Hương không bỏ cuộc, mà chọn cách chứng minh bằng hành động. Sau này cô không chỉ học kỹ thuật thanh nhạc mà còn học cách làm nghề và rèn giũa bản lĩnh.

Trong chương trình, sự xuất hiện bất ngờ của NSND Hà Thủy khiến không khí vỡ òa. Từ mối quan hệ thầy – trò, họ trở thành điểm tựa tinh thần của nhau, gắn bó như bà – cháu. Những kỷ niệm chưa từng kể, từ những lần bị mắng, bị “đuổi”, đến hành trình chuẩn bị cho Vietnam Idol được Văn Mai Hương nhắc lại.

Giai đoạn đen tối, phải tạm dừng hoạt động

Sau cuộc thi Vietnam Idol, Văn Mai Hương lập tức tạo hit với Nếu như anh đến và album đầu tay Hãy mỉm cười mang tinh thần trẻ trung, trong sáng đúng với lứa tuổi. Sản phẩm mở màn giúp cô giành nhiều giải thưởng lớn. Năm 2013, cô ra mắt album Mười tám +.

Văn Mai Hương trở thành cái tên được săn đón. Nhưng thành công đến quá sớm cũng kéo theo những áp lực vô hình.

Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ rơi vào khủng hoảng. Nữ ca sĩ tiết lộ giai đoạn tăm tối khi cô hoàn toàn mất kết nối với chính mình. Đứng giữa áp lực của sự nổi tiếng quá sớm, đổ vỡ tình cảm và sự loay hoay trong định hướng, nữ ca sĩ từng rơi vào trầm cảm nặng và phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tìm lại cân bằng.

Văn Mai Hương chia sẻ khoảnh khắc "tỉnh thức" khi cô đứng chung sân khấu với danh ca Peabo Bryson, người đã kéo cô trở lại với đam mê cháy bỏng. Đứng cạnh một nghệ sĩ lớn, chứng kiến cách ông giữ lửa đam mê sau nhiều năm, Văn Mai Hương nhận ra lý do mình bắt đầu.

Từ đó, cô dần quay lại với âm nhạc, nhưng không còn là cô gái bốc đồng của tuổi 20, mà là một người hiểu rõ mình hơn, biết mình cần gì và muốn gì.

Sau biến cố, nữ ca sĩ trở lại với loạt bản hit "Mưa tháng Sáu", "Hương", "Vườn hồng"...

Hành trình rực rỡ của Văn Mai Hương không thể thiếu những người đồng hành tâm giao. Đó là “bố” Huy Tuấn - người đã ép cô phải ra đĩa vật lý đầu tay vì "đó là thứ sẽ theo con cả đời", người bảo vệ cô trước những bướng bỉnh tuổi trẻ.

Đó là tri kỷ Hứa Kim Tuyền - mối lương duyên âm nhạc đặc biệt. Sự đồng điệu giữa hai nghệ sĩ đã tạo nên những ca khúc mang màu sắc rất riêng: vừa đẹp, vừa buồn, vừa chữa lành như Hương, Mưa tháng sáu, Đại minh tinh...

Và trên hết, đó là gia đình. Câu nói của người cha: “Không sao đâu con, trời sập thì còn có bố ở đây” trở thành điểm tựa lớn nhất, giữ cô lại trong những ngày tưởng chừng gục ngã.

Từ “đại minh tinh” làng nhạc đến “hiện tượng diễn xuất”

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Văn Mai Hương đang từng bước khẳng định mình ở lĩnh vực diễn xuất. Vai Hải Lan trong bộ phim Tết Thỏ ơi là minh chứng rõ nét.

Mùa phim Tết 2026, Văn Mai Hương trở thành "hiện tượng diễn xuất" với vai Hải Lan trong "Thỏ ơi".

Đây không còn là một “cuộc dạo chơi”, mà là lựa chọn nghiêm túc của nữ ca sĩ. Trong cuộc trò chuyện, Văn Mai Hương chia sẻ chân thực về áp lực khi phải rũ bỏ hình ảnh một ca sĩ lộng lẫy trên sân khấu để hóa thân vào một Hải Lan đầy gai góc, đanh đá nhưng cũng rất nội tâm.

Cô tiết lộ cách cô học cách điều khiển cảm xúc bằng ánh mắt và cơ thể thay vì giọng hát, cũng như những khoảnh khắc “diễn mà như không diễn” khiến chính đạo diễn Trấn Thành và đồng nghiệp phải bất ngờ.

Sự thành công của vai diễn không chỉ nằm ở những con số doanh thu, mà chính là cách nữ ca sĩ chứng minh thực lực đáng gờm, sẵn sàng đứng chung khung hình với những “cây đa cây đề” như Hồng Ánh, Thanh Hằng trong các dự án bom tấn tiếp theo.

Ở tuổi ngoài 30, Văn Mai Hương nhận ra rằng, điều đẹp nhất không phải là trở thành một “đại minh tinh” xa lạ mà là biết mình là ai, luôn sống tình cảm và luôn có những "bờ vai" thực sự để trở về.