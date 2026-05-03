Bảo Trâm Idol: Chồng bao dung đến mức chấp nhận sự ích kỷ của tôi

Tái xuất đường đua âm nhạc sau thời gian vắng bóng, Bảo Trâm Idol trải lòng về cuộc sống hiện tại. Top 3 Vietnam Idol 2012 chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News rằng sự ủng hộ và tôn trọng tuyệt đối của ông xã trong suốt 11 năm hôn nhân chính là điểm tựa vững chắc để cô hết mình với đam mê ca hát.

Ca sĩ Bảo Trâm chia sẻ về cuộc sống hiện tại với PV Báo Điện tử VTC News.

"Ông xã che chở khi tôi trở nên cáu gắt, bất an"

- Đang có cuộc sống cực kỳ viên mãn, tại sao Bảo Trâm lại chọn trở lại với một ca khúc cô đơn và lạc lõng như "Nước mắt hình nhân"?

Đây là sản phẩm được đầu tư nhiều tâm huyết trong thời gian qua. Dù cuộc sống hiện tại của tôi bình yên và hạnh phúc nhưng khi tiếp cận ca khúc với những ca từ thể hiện sự lạc lõng và tủi thân của nhân vật, tôi vẫn có sự đồng cảm sâu sắc.

Thông điệp của ca khúc không chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn mở rộng ra nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Khi đặt bản thân trong môi trường không thuộc về mình, cảm giác lạc lõng là điều dễ dàng nhận thấy. Tôi tin nhiều người sẽ thấy bóng dáng mình trong đó.

- Khoảng thời gian lạc lõng đó với chị thế nào?

Tôi nhớ rằng trong khoảng thời gian mông lung và lạc lối, trạng thái của tôi thực sự không ổn định. Tôi xấu đi rất nhiều, dễ cáu gắt hơn vì lúc nào cũng có cảm giác bất an trong lòng. Khi đó, ông xã là người che chở cho tôi rất nhiều. Anh gần như không để tôi phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào.

Phụ nữ muốn hạnh phúc thì cần giữ được sự mềm mại, nữ tính của mình, đồng thời có một chút ích kỷ đúng lúc. Ca sĩ Bảo Trâm Idol

Ông xã ở nhà chăm sóc các con để tôi yên tâm đi làm. Anh ấy vẫn thường quay video, nói vui với tôi rằng "đấy, các con của em đấy”, còn tôi thì chỉ biết cười bất lực, cũng sốt ruột muốn mau chóng hoàn thành công việc để về nhà với các con. Phải nói rằng anh là người rất ủng hộ và đồng hành với công việc của vợ.

Còn các con, dù vẫn là trẻ nhỏ nghịch ngợm nhưng lại rất tình cảm và biết quan tâm.

Với tôi, gia đình đúng nghĩa là nơi để bão giông ở ngoài cửa. Mỗi lần trở về nhà là một lần được chữa lành dù đôi khi, chính tôi lại là cơn bão trong nhà (cười).

- Bảo Trâm là người được cưng chiều nhiều hơn hay là người chăm sóc?

Tôi nghĩ là cả hai. Tôi vừa là người được yêu chiều, vừa là người chăm sóc.

Thực ra, tôi quan niệm rằng phụ nữ muốn hạnh phúc thì cần giữ được sự mềm mại, nữ tính của mình, đồng thời có một chút ích kỷ đúng lúc. Sự ích kỷ đó là khi mình cần quan tâm, chăm sóc nuôi dưỡng cảm xúc của chính mình. Lúc cần thiết, mình hoàn toàn có thể chủ động đề xuất để những người xung quanh quan tâm, bù đắp lại cho mình.

Còn lại, việc chăm sóc, nuôi dưỡng cảm xúc cho gia đình, theo tôi, vừa là trách nhiệm, vừa là thiên chức của người phụ nữ. Tôi không nghĩ mình cần phải chối bỏ điều đó, bởi đó cũng là một dạng quyền lực mềm.

- Người ta hay nói phụ nữ là "hậu phương" cho chồng, nhưng chị lại có quan niệm khác?

Trong một mối quan hệ, mỗi người đều có lúc là nhân vật chính trong câu chuyện của mình và là hậu phương của người còn lại. Không nên đặt nặng việc ai là hậu phương của ai. Khi chồng cần, tôi sẽ là người đứng phía sau hỗ trợ, và khi tôi có công việc, anh ấy lại là người đồng hành cùng tôi.

Với tôi, hôn nhân là sự hỗ trợ lẫn nhau, để cả hai cùng tốt lên.

Hiện tại chồng thoải mái và chấp nhận con người thật của tôi, kể cả những lúc tôi "lầy lội", trẻ con hay có phần ích kỷ, và điều đó khiến tôi thấy mình được yêu thương. Khi có một người đủ bao dung và tin tưởng thì mình có thể sống đúng với tính cách của mình.

Không chỉ có chồng, gia đình chồng cũng rất ủng hộ tôi. Mẹ chồng thường xuyên theo dõi và tương tác với các sản phẩm của tôi, khen ngợi và động viên.

Trước khi thực hiện những cảnh quay nhạy cảm, tôi cũng chủ động chia sẻ trước với gia đình để mọi người hiểu và yên tâm. Trong ê-kíp cũng có người thân nên tôi thấy thoải mái. Tôi nhận được rất nhiều hậu thuẫn.

“Nhạc AI không phải mối đe dọa với tôi”

- Gần đây xuất hiện nhiều ca khúc do AI tạo ra hoặc ca sĩ ẩn danh đạt lượt nghe rất lớn, đây có là mối đe doạ với Bảo Trâm?

Thế mạnh của tôi là chất giọng có màu sắc riêng, khi cất lên khán giả có thể nhận ra ngay. Vì thế tôi thấy AI không phải mối đe dọa nên cũng không quá lo lắng.

Tôi nghĩ đối tượng khán giả dễ tính luôn rất đông và đó là lý do những sản phẩm AI có thể phát triển, bởi AI đáp ứng được tốc độ sản xuất nhanh, tiện lợi, chỉ cần một phần lời là có thể tạo ra một sản phẩm gần như ngay lập tức.

Vì vậy AI chắc chắn vẫn có chỗ đứng trong thị trường, đặc biệt ở phân khúc đại chúng. Còn những dòng nhạc đòi hỏi cao về chiều sâu cảm xúc, về kỹ thuật của ca sỹ sẽ hướng tới nhóm khán giả khác.

- Nhiều người cho rằng AI hát hay hơn ca sỹ, quan điểm của chị thế nào?

Tôi nghĩ rất khó đặt hai loại này lên cùng một bàn cân để so sánh hơn kém. Ca sĩ khi thể hiện một ca khúc sẽ có cảm xúc, nội tâm và trải nghiệm cá nhân được đưa vào trong từng câu hát.

AI dù có thể mô phỏng kỹ thuật như cách lấy hơi, rung giọng hay xử lý tinh tế thì vẫn mang tính khác biệt, bởi nó vẫn là một quy trình được lập trình và hỗ trợ bởi con người. Hai hình thức này mang hai màu sắc khác nhau và phục vụ nhu cầu thưởng thức khác nhau của khán giả.

- Bảo Trâm có nghĩ sẽ đưa AI vào sản phẩm của mình trong tương lai?

Hiện tôi chưa có ý định dùng AI vì cảm thấy mình chưa khai thác hết khả năng trong giọng hát của mình. Với tôi, việc phát triển và tận dụng tối đa giọng hát vẫn là điều quan trọng nhất.

Tôi cũng đã thử nghe và trải nghiệm những bản có AI. Khi so sánh, tôi thấy phần thể hiện của mình vẫn có cảm xúc và chiều sâu hơn, có thể vì giọng của tôi khá linh hoạt, có thể lên cao xuống trầm và xử lý tốt. Nhưng có thể với một số ca sỹ khác, khi giọng hát chưa đủ mềm mại hoặc cần chỉnh sửa thì họ sẽ sử dụng AI để sản phẩm hoàn thiện hơn.

- Xin cảm ơn Bảo Trâm!