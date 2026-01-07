'Thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi, bỏ hào quang đi du học giờ ra sao?

(VTC News) -

Thích Tiểu Long từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều 8x, 9x bằng những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Thiếu Lâm Tiểu Tử, Ô Long Viện, Rồng Trung Quốc, Long Tại Thiếu Lâm, Thập Huynh Đệ, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên… Thích Tiểu Long khi đó gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương và đặc biệt là võ công lợi hại.

Ngôi sao nhí hàng đầu của Cbiz

Thích Tiểu Long (tên thật là Trần Tiểu Long) sinh năm 1988. Ít ai biết, Thích Tiểu Long xuất thân từ gia đình có gia thế “khủng”. Cha Thích Tiểu Long là võ sư Trần Đông Sơn, nhân vật có tầm cỡ trong làng võ thuật Trung Quốc. Ông cũng là hiệu trưởng Trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn.

Thích Tiểu Long từng là ngôi sao nhí nổi đình đám khắp châu Á.

Vì thế ngay từ năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long bắt đầu luyện tập võ thuật. Chưa đầy 5 tuổi, Thích Tiểu Long sở hữu kỹ năng võ thuật đáng nể với các động tác thuần thục và đầy sức mạnh. Đây cũng chính là thế mạnh giúp anh "lọt vào mắt xanh" của các đạo diễn phim hành động.

Năm 1993, khán giả lần đầu biết đến Thích Tiểu Long qua bộ phim Thiếu Lâm tiểu tử giúp anh nổi tiếng tại Hong Kong và Đài Loan. Năm 11 tuổi, Thích Tiểu Long gây tiếng vang lớn khi tham gia Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Bộ phim giúp anh nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Thành danh từ sớm, sự nghiệp của Thích Tiểu Long ngày càng "nở rộ" ở độ tuổi thiếu niên. Khi chỉ mới 14 tuổi, Thích Tiểu Long có tới 12 bộ phim chiếu rạp. Chính nhờ những năm tháng tuổi thơ miệt mài đi đóng phim, Thích Tiểu Long nhận được khoản cát-xê khổng lồ.

Bỏ hào quang đi du học

Năm 15 tuổi, ngôi sao 8X gác lại tất cả để lên đường sang Mỹ du học. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi sự nghiệp của anh đang trên đỉnh cao.

Sau khi trở về, Thích Tiểu Long hoàn toàn mất hết lợi thế do ngoại hình thay đổi và phát tướng, cộng thêm tên tuổi năm xưa chẳng còn. Vì vậy, nam diễn viên chật vật trên con đường tìm lại ánh hào quang cho mình.

Thích Tiểu Long đánh mất hào quang năm xưa do tạm dừng sự nghiệp đi du học và ngày càng phát tướng.

Sau khi nhận thất bại với vai nam chính trong tác phẩm võ thuật Yến Xích Hà lạp yêu truyện vào năm 2021, Thích Tiểu Long quyết định chuyển hướng bằng vai trò chỉ đạo võ thuật và đạo diễn. Dự án anh sản xuất chủ yếu là phim chiếu mạng, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và chất lượng cao.

Cuối năm 2022, bộ phim đầu tay mang tên Thần thám Trần, thuộc thể loại hài - hành động, do Thích Tiểu Long đóng chính kiêm vai trò đạo diễn, phát hành trên các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc.

Chia sẻ trên truyền thông Hoa ngữ, Thích Tiểu Long từng nói không ngại bị tiếng hết thời, phải sống dựa vào phim chiếu mạng để kiếm tiền và duy trì chỗ đứng trong showbiz. Anh cho biết không cầu cạnh đạt thành tựu rực rỡ, chỉ muốn dùng sự nghiêm túc, sự nổi tiếng của mình để lôi kéo khán giả trẻ xem phim võ thuật - hành động.

Sống giàu sang nhờ hậu thuẫn từ gia đình

Tuy không còn vang danh nhưng Thích Tiểu Long vẫn được đánh giá là "đại gia ngầm" của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 38, anh có cuộc sống sung túc, giàu có hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời như Hác Thiệu Văn, Tào Tuấn.

Thích Tiểu Long có cuộc sống như vậy nhờ phần lớn từ sự hậu thuẫn từ gia đình. Cha anh hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành văn hóa tỉnh Trịnh Châu, đồng thời là hiệu trưởng của trường võ Thiếu Lâm Tung Sơn và sở hữu 9 công ty lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc, với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ USD.

Nam diễn viên có cuộc sống sung túc, xa hoa.

Bản thân Thích Tiểu Long cũng rất "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản. Vì giàu có nên Thích Tiểu Long có thể theo đuổi nhiều thú vui xa xỉ như chơi golf, sưu tập xe hơi và đua xe. Ngoài ra, vì không cần bận tâm đến "cơm áo gạo tiền", anh cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc hay danh tiếng, mà chỉ tham gia nghệ thuật như một sở thích.

Không chỉ vậy, anh chàng còn có những chuyến du lịch cao cấp, dạo chơi bằng du thuyền đắt đỏ, cho thấy cuộc sống thoải mái, sang chảnh của mình.

Về đời tư, Thích Tiểu Long là người khá kín tiếng. Theo Sohu, anh bí mật kết hôn và có con gái khoảng 4 tuổi. Vợ anh là Trương Phán Phán, làm việc lĩnh vực thương mại điện tử.