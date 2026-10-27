Thái Nguyên: Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học

(VTC News) -

Theo định hướng triển khai, nội dung giáo dục AI được thiết kế phù hợp với từng cấp học, từ làm quen, trải nghiệm đến vận dụng và sáng tạo. Ở cấp tiểu học, học sinh bước đầu tiếp cận các ứng dụng AI đơn giản, trực quan, qua đó hình thành nhận thức ban đầu về công nghệ và vai trò của AI trong đời sống.

Ở cấp THCS, các em được hướng dẫn sử dụng công cụ AI để tạo sản phẩm số, hỗ trợ giải quyết những vấn đề trong học tập. Đến cấp THPT, học sinh từng bước phát triển năng lực thông qua khám phá, thiết kế, cải tiến các công cụ AI đơn giản bằng những dự án khoa học hoặc chuyên đề tự chọn.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng, hào hứng với trải nghiệm chuyển đổi số.

Học AI để biết sử dụng, hiểu và kiểm chứng

Tại lớp 6A1, Trường THCS Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng), tiết học AI diễn ra sôi nổi với chủ đề gần gũi: “Học với AI nhưng con người phải kiểm chứng”. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo cách truyền thống, học sinh được tiếp cận các tình huống cụ thể, đặt câu hỏi, trao đổi và tìm hiểu cách AI tạo ra câu trả lời.

Tiết học diễn ra sôi nổi.

Em Nguyễn Ngọc Dung, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Trưng Vương, hào hứng chia sẻ, trước đây, em nghĩ AI lúc nào cũng cho câu trả lời đúng tuyệt đối. Nhưng qua tiết học, em hiểu rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, thông tin do AI đưa ra vẫn có thể sai sót. Vì vậy, chúng em phải chủ động tra cứu, đối chiếu với những nguồn đáng tin cậy để kiểm chứng trước khi sử dụng. Em thấy AI rất hữu ích nếu mình biết cách đặt câu hỏi và sử dụng đúng mục đích.

Theo thầy giáo Vũ Quốc Thịnh, giáo viên môn Tin học, Trường THCS Trưng Vương, từ đầu tháng 10, nhà trường đã triển khai dạy 1 tiết AI mỗi tuần cho các lớp. Điều đáng mừng là học sinh hưởng ứng nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thức và nhanh chóng nắm bắt những tư duy công nghệ cốt lõi.

Theo thầy Thịnh, AI có thể hỗ trợ học sinh tìm kiếm ý tưởng, hệ thống hóa kiến thức. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu kiểm soát, các em có thể phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, giảm khả năng tự tìm tòi và tư duy độc lập. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sử dụng AI an toàn, trung thực, đúng mục đích cần được thực hiện song hành với hướng dẫn về công nghệ.

Tháo gỡ khó khăn để học sinh vùng nông thôn không bị bỏ lại phía sau

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các trường học tại địa bàn nông thôn cũng đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình. Tại Trường THPT Tức Tranh (xã Vô Tranh), công tác chuẩn bị cho 12 tiết học AI được đẩy nhanh giúp học sinh từng bước tiếp cận việc thực hiện các dự án ứng dụng. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện giáo án cho 12 tiết học, đồng thời phân công đội ngũ giáo viên cốt cán trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy.

Trường THPT Tức Tranh, xã Vô Tranh triển khai tiết học AI giúp học sinh khám phá công nghệ, từng bước tiếp cận việc thực hiện các dự án ứng dụng.

Thầy giáo Nguyễn Toàn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tức Tranh cho biết, khó khăn hiện nay của nhà trường là còn thiếu giáo viên nòng cốt có chuyên môn, kinh nghiệm để đảm nhiệm nội dung giáo dục AI. Bên cạnh đó, thiết bị phục vụ dạy học, thực hành và ứng dụng AI còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Thực tế này cho thấy, để triển khai chương trình hiệu quả, việc chuẩn bị nội dung giảng dạy cần đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hành. Nếu thiếu thiết bị phù hợp hoặc khả năng kết nối Internet chưa đáp ứng yêu cầu, học sinh sẽ khó có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công cụ AI. Trong khi đó, việc tổ chức dạy học tại những địa bàn có điều kiện khác nhau đòi hỏi sự linh hoạt về phương pháp, học liệu và hình thức triển khai.

Bởi vậy, cùng với sự chủ động của từng nhà trường, cần có sự phối hợp của ngành giáo dục và các đơn vị liên quan trong rà soát điều kiện cơ sở vật chất, xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và xây dựng nguồn học liệu dùng chung...

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục phổ thông, giúp học sinh từng bước thích ứng với môi trường học tập và làm việc đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ.

Khi chương trình được triển khai đồng bộ, đội ngũ giáo viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và điều kiện thực hành từng bước được bảo đảm, AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho quá trình học tập, sáng tạo. Qua đó, học sinh Thái Nguyên có thêm hành trang để chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ và phát triển năng lực trong thời đại số.