Thái Lan thiếu nhiều trụ cột, tuyển Việt Nam không chủ quan

(VTC News) -

Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan, bộ đôi tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long nhấn mạnh rằng đội nhà sẽ không chủ quan dù đối thủ thiếu nhiều trụ cột. Tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan sử dụng nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U23, kết hợp với một số nhân tố ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ.

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Tiền vệ Nguyễn Hai Long nhấn mạnh khi đã vào chung kết, hai đội đều có cơ hội và tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất. Tiền vệ sinh năm 2000 nhận định: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi có thêm cơ hội để nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Chắc chắn tôi và toàn đội cố gắng mang về niềm vui cho người hâm mộ. Tôi đã xem trận đấu giữa Thái Lan và Singapore để nghiên cứu về đối thủ.

Thái Lan ở năm nay không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng Việt Nam không thể chủ quan. Đã vào chung kết thì ai cũng như nhau và đội tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa, thể hiện tất cả những gì mình có để làm sao có được điều mình muốn”.

Sau loạt trận bán kết, Thái Lan và Việt Nam là hai đội giành quyền vào chơi trận chung kết ASEAN Cup 2026. Hai ứng viên vô địch vẫn cho thấy sự khác biệt về trình độ so với phần còn lại, dù không phải lúc nào cũng thể hiện phong độ bùng nổ. Đây là lần thứ ba liên tiếp bóng đá Việt Nam và Thái Lan tranh chức vô địch Đông Nam Á tính từ năm 2022 đến nay.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan trên sân Rajamangala (20h ngày 22/8). Nguyễn Quang Hải cho rằng tính chất của một trận chung kết khiến những kết quả trong quá khứ không còn mang nhiều ý nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “Tôi nghĩ rằng trận chung kết luôn có tính chất đặc biệt, không thể so sánh năm nay với năm trước. Các trận chung kết luôn kịch tính và có nhiều rủi ro. Toàn đội phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Vào chung kết thì hai đội phải dè chừng nhau, ai chuẩn bị tốt hơn và tận dụng tốt hơn thì giải quyết được trận đấu”.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ từng tham dự trận chung kết ASEAN Cup 2024. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-2 với các bàn thắng của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long và pha phản lưới của Pansa Hemviboon.

Hôm nay 20/8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một buổi tối nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách.