Cập nhật kết quả U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan ngày 20/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 Hong Kong 0 - 0 U23 Thái Lan ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan thuộc lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 14h ngày 20/9 trên sân Toyota ở Nhật Bản. Trọng tài Hanna Hattab (Syria) điều khiển trận đấu. U23 Thái Lan có 3 điểm sau trận ra quân, trong khi U23 Hong Kong chưa giành được điểm nào. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan mới nhất.

Thông tin trước trận U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan

U23 Hong Kong và U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Kyrgyzstan. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Nhật Bản dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +2. U23 Thái Lan cũng có 3 điểm và đứng thứ hai với hiệu số +1. U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong lần lượt xếp hai vị trí còn lại, cùng chưa có điểm.

U23 Thái Lan đấu U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan. Đội bóng Đông Nam Á bị dẫn 0-2 sau các bàn của Kuduret Iskandarbekov và Aitenir Balbakov, trước khi Jehhanafee Mamah rút ngắn tỷ số. Paripan Wongsa vào sân từ ghế dự bị và ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 69, 73 để hoàn tất màn ngược dòng.

U23 Hong Kong thua U23 Nhật Bản 0-2 ở lượt đầu. Đội chủ nhà ghi bàn ở phút 39 và 89, khiến U23 Hong Kong bước vào trận thứ hai với hiệu số -2. Nếu tiếp tục thất bại trước U23 Thái Lan, cơ hội đi tiếp của đội bóng này sẽ phụ thuộc vào kết quả trận còn lại và lượt cuối.

Theo thống kê các trận trong năm 2026 được cập nhật, U23 Thái Lan đã thi đấu 10 trận, thắng 2, hòa 4 và thua 4, ghi 14 bàn và nhận 19 bàn thua. Trước ASIAD, đội từng thắng U23 Việt Nam 1-0, hòa U23 Trung Quốc 2-2 và 0-0, hòa U23 Iraq 1-1, đồng thời thua U23 Australia, U23 Triều Tiên, U23 Hàn Quốc và U23 UAE. Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan là trận thắng thứ hai của U23 Thái Lan trong năm 2026.