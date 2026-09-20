Cập nhật kết quả U23 Iran vs U23 Trung Quốc ngày 20/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● ASIAD 2026 U23 Iran 0 - 0 U23 Trung Quốc ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Iran vs U23 Trung Quốc thuộc lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h ngày 20/9 trên sân Wave Stadium Kariya ở Kariya (Nhật Bản). Trọng tài Firdavs Nosafarov điều khiển trận đấu. Hai đội cùng có 3 điểm sau lượt đầu và đang đứng hai vị trí dẫn đầu bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Iran vs U23 Trung Quốc mới nhất.

U23 Iran ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Mohammad Khalifeh TM 2 Abolfazl Koohi 3 Farzin Moamelehgari 4 Danial Iri 5 Mohammad Amin Hazbavi 6 Mobin Dehghan 7 S. Esmaeil Gholizadeh 8 Amirmohammad Razaghinia 10 Amirhossein Hosseinzadeh 16 Abbas Kahrizi 21 Pourya Shahrabadi U23 Trung Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Li Hao TM 2 Hu Hetao 3 Liu Haofan 5 Zhu Chenjie 6 Xu Bin 9 Zhang Yuning 10 Wang Yudong 15 Wu Xi 17 He Yiran 22 Mao Weijie 23 Yang Xi

Thông tin trước trận U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran và U23 Trung Quốc nằm ở bảng B cùng U23 Triều Tiên và U23 UAE. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Iran đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm, hiệu số +2. U23 Trung Quốc cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ hai do hiệu số +1. U23 Triều Tiên và U23 UAE chưa có điểm.

Ở trận ra quân ngày 16/9, U23 Iran thắng U23 UAE 3-1. Đại diện Tây Á ghi ba bàn trong hiệp hai sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Cùng ngày, U23 Trung Quốc bị U23 Triều Tiên dẫn trước nhưng thắng ngược 2-1 nhờ các bàn của Zhang Yuning và Wu Xi.

U23 Trung Quốc thắng U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: CFA)

Thành tích trong năm 2026 của hai đội có sự khác biệt đáng kể. U23 Iran mới thi đấu 4 trận theo dữ liệu thống kê được cập nhật, thắng U23 UAE 3-1, thua U23 Lebanon 0-1 và hòa cùng tỷ số 0-0 trước U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc. Ba trận không thắng diễn ra tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1.

U23 Trung Quốc thi đấu 13 trận trong năm 2026. Trước cuộc đối đầu U23 Iran, đội bóng này đang có chuỗi 7 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong chuỗi trận đó, U23 Trung Quốc lần lượt thắng U23 Việt Nam 1-0, U23 Tajikistan 1-0 và 3-0, U23 Uzbekistan 2-0, U23 Triều Tiên 2-1; hòa U23 Thái Lan 2-2 và U23 Triều Tiên 1-1. Đầu năm 2026, U23 Trung Quốc vào tới trận chung kết U23 châu Á trước khi thua U23 Nhật Bản 0-4.