Video tên lửa Nga càn quét trong đêm, thủ đô Kiev rền vang tiếng nổ

(VTC News) -

Hiện trường vụ tấn công tên lửa ở Kiev với tiếng còi báo động không kích vang vọng trong đêm.

Khoảng 2h ngày 22/10, loạt tấn công của Nga vào Kiev diễn ra khiến bầu trời vang vọng tiếng nổ. Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, một trạm dịch vụ ô tô và tòa nhà dân cư tư nhân tại quận Dniprovsky bị hư hại trong vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày 21/10.

“Trong cùng khu vực, mảnh vỡ rơi trúng tòa nhà dân cư tư nhân. Có thể có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”, ông Klitschko thông tin.

Tại quận Darnitsky, nằm trên bờ trái sông Dnipro, tên lửa rơi gần cơ sở hạ tầng giao thông.

“Tôi đang ở nhà mình. Khi vụ nổ xảy ra, cửa sổ vỡ tan. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng kinh hoàng bên ngoài, chúng tôi chạy ra ngoài và thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, rồi nghe thấy tiếng người la hét. May mắn thay, chúng tôi kịp thời cứu được cặp vợ chồng trong ngôi nhà đang cháy”, một cư dân sống gần một trong những khu vực bị tấn công tại Kiev cho biết.

Loa báo động và tiếng nổ rền vang thủ đô Kiev.

Kyiv Independent thông tin thêm, vào khoảng 3h ngày 22/10 (giờ địa phương), tên lửa đạn đạo lại nhắm mục tiêu vào Kiev với ít nhất 13 vụ nổ làm rung chuyển thủ đô trong vòng chưa đầy 8 phút. Tình trạng mất điện và mất kết nối wifi cũng được ghi nhận ở một số khu vực, trước khi loạt vụ nổ khác xảy ra vào khoảng 3h34.

Sau loạt vụ nổ, chính quyền địa phương thông báo tòa nhà thuộc cơ sở y tế bị hư hại ở quận Pecherskyi.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tăng cường thực hiện chiến dịch tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev.

Hôm 20/10, máy bay không người lái của Nga cũng liên tục tấn công Kiev, gây hư hại cho một bệnh viện ở quận Solomyanskyi và một cơ sở y tế ở quận Holosiivskyi, làm 12 người bị thương. Sáng cùng ngày, 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi máy bay không người lái của Nga tấn công vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường vào giờ cao điểm sáng sớm.