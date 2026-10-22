Mỹ - Israel lên kế hoạch tái khởi động tấn công nhằm vào Iran

(VTC News) -

Theo quan chức Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Israel hồi đầu tháng 10 để thảo luận về cuộc tấn công mới.

Mục tiêu trong chiến dịch lần này có thể bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân và kho tên lửa, máy bay không người lái của Iran.

Trong quá trình lập kế hoạch cho chiến dịch ngắn nhưng cường độ cao, quân đội Mỹ và Israel tăng cường các cuộc tập trận, điều máy bay bay trên không phận Iraq để thực hành thao tác tấn công.

Một số quan chức cho rằng, đợt tấn công quy mô lớn có thể đẩy nền kinh tế Iran đến bờ vực sụp đổ và buộc nước này phải nhượng bộ về mặt ngoại giao sau gần 8 tháng xảy ra xung đột.

Quân đội Mỹ và Israel tăng cường tập trận, điều máy bay bay qua không phận Iraq để thực hành thao tác tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt cuộc tấn công mới cũng đang xa vời. Ông Trump nhiều lần phủ quyết kế hoạch khởi động lại hoạt động quân sự quy mô lớn.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin cho biết thêm, cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở tàu thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực mà còn bao gồm trung tâm dữ liệu và cáp internet dưới biển. Theo nguồn tin mà New York Times có được, cuộc chiến sẽ không diễn ra nhanh chóng và cũng không bị giới hạn.

Tuy nhiên, cho đến nay, nhà đàm phán của Iran vẫn chưa sẵn lòng nhượng bộ về chương trình hạt nhân và khăng khăng muốn trì hoãn vấn đề đó đến giai đoạn sau của cuộc đàm phán.

Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei xác nhận nước này sẽ không chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

“Ngay cả lượng nhỏ vật liệu hạt nhân được làm giàu cũng không được phép rời khỏi Iran; những vật liệu này cấu thành tài sản lớn và là của cải quốc gia quan trọng đối với người dân Iran, chỉ được sử dụng trong nước”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử của Israel vào 27/10 có thể làm phức tạp thêm các kế hoạch. Nếu ông Netanyahu thua cuộc, nhiều chuyên gia cho rằng sẽ rất khó để ông phát động cuộc xung đột mới.

Tuy nhiên, ông Netanyahu có thể tận dụng viễn cảnh của cuộc tấn công chung sắp xảy ra giữa Mỹ và Israel để gây áp lực, buộc đối thủ của ông tham gia chính phủ liên minh nhằm quản lý cuộc chiến, điều này sẽ giúp ông nắm giữ quyền lực lâu dài hơn.