Tên lửa Iran vượt hệ thống đánh chặn Israel, nhắm trúng vị trí có cơ sở hạt nhân

Hôm 21/3, quân đội Israel thông tin tên lửa của Iran nhắm trúng mục tiêu ở thị trấn Dimona, nơi có một cơ sở hạt nhân. Trong khi thị trấn Arad nằm trong khu vực cũng bị trúng tên lửa vài giờ sau đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran sau những gì ông gọi là "buổi tối rất khó khăn", khi hai vụ tấn công trực diện bằng tên lửa khiến hàng chục người bị thương.

“Đây là buổi tối vô cùng khó khăn trong cuộc chiến vì tương lai của chúng ta. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”, ông Netanyahu nói.

Binh sĩ Israel kiểm tra thiệt hại sau khi tên lửa Iran tấn công Dimona. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel cho biết có một "quả tên lửa bắn trúng trực tiếp một tòa nhà" ở Dimona và họ đang xem xét nguyên nhân vụ việc, bất chấp việc tên lửa phòng không đã khai hỏa.

Video được đăng tải cho thấy hố lớn xuất hiện bên cạnh những đống đổ nát và kim loại biến dạng. Nhiều tòa nhà xung quanh bị vỡ cửa kính và mặt tiền bị hư hại nặng nề khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vụ tấn công tên lửa vào thị trấn ở sa mạc Negev là "phản ứng đáp trả" với vụ tấn công trước đó vào địa điểm hạt nhân của nước này tại Natanz. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom của Israel đang điều trị cho 33 người bị thương tại nhiều địa điểm, trong đó có cậu bé 10 tuổi bị thương do mảnh đạn, tình trạng nghiêm trọng nhưng "hoàn toàn tỉnh táo".

Theo thông báo, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương ở mức trung bình, trong khi 31 người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn hoặc bị thương trên đường đến nơi trú ẩn. Ngoài ra, 14 người đang điều trị vì bị sốc tâm lý.

Magen David Adom cũng công bố video về một tòa nhà dân cư bốc cháy trong thị trấn. Nhân viên cứu hộ Karmel Cohen cho biết: "Hiện trường bị thiệt hại nặng nề và hỗn loạn".

Những hình ảnh được truyền thông Israel chia sẻ cho thấy vật thể lao xuống từ bầu trời với tốc độ cao trước khi rơi xuống thị trấn. Cảnh sát Israel cũng công bố hình ảnh các sĩ quan đang làm việc trong tòa nhà xuất hiện lỗ lớn trên tường.

Tại Arad, cách Dimona khoảng 25km về phía đông bắc, lực lượng cứu hỏa cho hay một quả tên lửa của Iran "trúng đích" gây thiệt hại nặng nề.

"Tại cả Dimona và Arad, tên lửa đánh chặn được phóng nhưng không bắn trúng mục tiêu, dẫn đến hai vụ tấn công trực diện bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn nặng hàng trăm kg", nhân viên cứu hỏa tiết lộ.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa địa phương, có "thiệt hại trên diện rộng" với 3 tòa nhà bị ảnh hưởng và một đám cháy bùng phát ở một trong số đó.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom thông tin: "Các nhân viên y tế đang cung cấp dịch vụ điều trị y tế và vận chuyển 59 bệnh nhân đến bệnh viện bằng hàng chục xe cứu thương. Trong số đó 6 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng, 13 bệnh nhân trong tình trạng trung bình và 40 bệnh nhân trong tình trạng nhẹ".