TechFuture 2026: Doanh nghiệp Việt trước bài toán làm chủ công nghệ tương lai

(VTC News) -

Ngày 10/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm & Diễn đàn Công nghệ chiến lược TechFuture 2026 với chủ đề “Công nghệ chiến lược dẫn dắt tương lai” chính thức khai mạc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh việc xây dựng năng lực nội sinh về công nghệ chiến lược là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.

Theo ông Đích, TechFuture tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, chuyên gia và cơ quan quản lý. Chuỗi hoạt động triển lãm, pitching và kết nối trong hai ngày diễn ra sự kiện được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và tiếp nhận góp ý chuyên môn để hoàn thiện sản phẩm.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ. (Ảnh: HL)

“Sáng kiến về diễn đàn công nghệ TechFuture giúp các doanh nghiệp cùng gặp gỡ, trao đổi, kết nối với các chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học,... Từ đó, chúng ta có thể lựa chọn những công nghệ phù hợp, mang tính chiến lược và dẫn dắt cho tương lai”, ông Trần Xuân Đích chia sẻ.

Điểm nhấn trong ngày khai mạc là Phiên Pitching Công nghệ chiến lược, với sự tham gia của 8 doanh nghiệp trước Hội đồng chuyên gia gồm đại diện các quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các doanh nghiệp tập trung trình bày những giải pháp trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, robot, trí tuệ nhân tạo, y tế, chăm sóc người cao tuổi và kiểm soát môi trường. Hội đồng chuyên gia trực tiếp trao đổi về công nghệ, thị trường, khả năng ứng dụng, mở rộng và thương mại hóa sản phẩm.

Doanh nghiệp tại triển lãm giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong số các doanh nghiệp pitching, PSG Năng lượng Việt Nam (VPS-ion) giới thiệu hệ sinh thái hạ tầng năng lượng gồm pin, hệ thống quản lý pin và trạm đổi pin, hướng tới phục vụ nhiều hãng xe điện. Naiscorp Robotics trình diễn nền tảng robot URP và robot đồng hành Healthmate dành cho người cao tuổi. Trong khi đó, M.I.U Hub cùng VMinTech giới thiệu hệ sinh thái khử khuẩn không khí, bề mặt và môi trường, với các giải pháp đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế.

Thông qua pitching, các doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn có cơ hội nhận phản biện trực tiếp từ chuyên gia, qua đó hoàn thiện công nghệ và mở rộng khả năng kết nối với nhà đầu tư, đối tác.

Ngày 11/9, chương trình tiếp tục với tọa đàm “Kết nối Doanh nghiệp Công nghệ Chiến lược Việt Nam”, các lễ ký kết hợp tác và Lễ trao Cúp TechFuture - Strategic Technology Cup 2026.