Hơn 2.000 gian hàng tham gia tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026

(VTC News) -

Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”, tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) là sự kiện kết hợp trưng bày, trình diễn công nghệ, hội nghị chuyên ngành và hoạt động kết nối giao thương, cập nhật những xu hướng mới của ngành công nghiệp toàn cầu.

Các mẫu xe ô tô VinFast được trưng bày tại triển lãm.

VITW 2026 diễn ra đến hết ngày 11/9, trên tổng diện tích hơn 70.000 m², dự kiến thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan.

VITW 2026 có 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị. Trong đó, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026) là một trong những hoạt động trọng điểm, được tổ chức tại 3 sảnh triển lãm. Không gian trưng bày tập trung vào xe cơ giới, linh kiện, pin, hạ tầng sạc, robot, máy móc cơ khí và phần mềm phục vụ sản xuất.

Ở nhóm phương tiện và công nghiệp phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện; Hải Âu trưng bày xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam mang đến sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải.

Xe máy điện VinFast cũng góp mặt.

Nhóm pin và hạ tầng sạc có sự tham gia của Mikano, Wanxianghui cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa, CNCTech, Roboworld giới thiệu các giải pháp robot công nghiệp; AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam và AIT Innovation trưng bày máy móc, thiết bị cơ khí chính xác. Bên cạnh đó là các giải pháp phần mềm công nghiệp của VINIS và thiết bị gia dụng thông minh của VPlus Việt Nam.

Theo ban tổ chức, việc tập trung các doanh nghiệp trong những lĩnh vực từ xe điện, linh kiện, năng lượng đến robot, cơ khí và phần mềm cho thấy xu hướng điện hóa, tự động hóa và nâng cao năng lực cung ứng trong nước của ngành công nghiệp Việt Nam.

VITW 2026 tiếp nối sự kiện năm 2025, khi chương trình thu hút hơn 70.000 lượt khách và ghi nhận tổng giá trị hợp đồng ký kết khoảng 600 tỷ đồng.

Theo ban tổ chức, mô hình quy tụ nhiều triển lãm chuyên ngành trong cùng một không gian giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận khách hàng, đối tác và công nghệ mới.

Bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại VEC, cho biết, thông qua VITW 2026, VEC hướng tới tăng cường kết nối các chuỗi sự kiện công nghiệp, công nghệ quốc tế với Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp trong nước.