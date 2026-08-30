Công nghệ 30/8: SpaceX thử nghiệm động cơ Super Heavy cho chuyến bay Starship 14

(VTC News) -

SpaceX thử nghiệm động cơ Super Heavy cho chuyến bay Starship 14

SpaceX vừa tiến hành một bước quan trọng trong hành trình phát triển siêu tên lửa Starship.

Ngày 28/8, tại bãi phóng Starbase ở Texas, công ty đã kích hoạt toàn bộ 33 động cơ của tầng đẩy Super Heavy trong một thử nghiệm tĩnh, chuẩn bị cho chuyến bay thử thứ 14. Đây là lần đầu tiên Super Heavy được vận hành đầy đủ, đánh dấu cột mốc lớn trong quá trình hướng tới chuyến bay quỹ đạo.

Tầng đẩy Super Heavy của SpaceX rực sáng trong thử nghiệm tĩnh với 33 động cơ. (Ảnh: SpaceX)

Chuyến bay 14 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9, với mục tiêu đưa tầng trên Starship vào quỹ đạo và triển khai lô vệ tinh Starlink thế hệ 3. Trước đó, SpaceX đã thử nghiệm thành công 6 động cơ của tầng trên, cho thấy sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến bay quỹ đạo đầu tiên của Starship, mở ra khả năng vận chuyển khối lượng lớn vào không gian.

Starship được thiết kế để tái sử dụng nhanh chóng, hứa hẹn giảm chi phí và mở rộng khả năng thám hiểm vũ trụ. NASA cũng đặt niềm tin vào dự án này, chọn Starship làm tàu đổ bộ Mặt Trăng cho chương trình Artemis. Thành công của chuyến bay 14 sẽ là bước tiến quan trọng đưa nhân loại tiến gần hơn tới việc xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Kính viễn vọng Roman mở ra góc nhìn 300 megapixel vũ trụ

NASA chuẩn bị phóng Kính viễn vọng Không gian Nancy Grace Roman với sứ mệnh trị giá 4,3 tỷ USD. Sử dụng gương Hubble-class được tặng từ dự án vệ tinh do thám, Roman hứa hẹn mang lại hình ảnh vũ trụ siêu rộng và sắc nét, mỗi bức ảnh có độ phân giải 300 megapixel, bao phủ diện tích tương đương 45 dãy phố. Trong 5 năm hoạt động, Roman dự kiến truyền về 2.500 terabyte dữ liệu, nhanh gấp 1.000 lần Hubble.

Hình minh họa kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman trị giá 4,3 tỷ USD của NASA, hoạt động ở vị trí cách Trái Đất hơn 1,6 triệu km. (Ảnh: NASA)

Roman sẽ đặt tại điểm Lagrange số 2, cùng vị trí với James Webb, để nghiên cứu bản chất của vật chất tối và năng lượng tối. Các khảo sát rộng sẽ giúp giải quyết sự khác biệt trong tính toán tốc độ giãn nở vũ trụ. Ngoài ra, Roman còn được trang bị thiết bị quang học coronagraph tiên tiến, có khả năng phát hiện ánh sáng phản chiếu từ các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.

Trong 18 tháng quan sát, Roman có thể phát hiện hơn 100.000 ngoại hành tinh, mở rộng hiểu biết về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất. Đây là bước tiến lớn trong việc xây dựng bản đồ chi tiết của vũ trụ và đặt nền móng cho những khám phá bất ngờ trong tương lai.

Trung Quốc thử nghiệm thành công điện mặt trời perovskite 1 MW

Một nhóm nghiên cứu do Đại học Nam Kinh dẫn đầu vừa công bố kết quả thử nghiệm hệ thống điện mặt trời perovskite công suất 1 megawatt. Tại một trang trại năng lượng, hệ thống này đã tạo ra nhiều điện hơn so với đối thủ silicon, đặc biệt khi thời tiết nóng lên. Đây là bước tiến quan trọng đưa vật liệu thế hệ mới này gần hơn với ứng dụng thương mại.

Hệ thống điện mặt trời perovskite 1 MW tại Trung Quốc vận hành ổn định và vượt silicon trong điều kiện nắng nóng. (Ảnh: Nanjing University)

Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã phát triển lớp phủ đặc biệt giúp sửa chữa các khuyết điểm nhỏ trong perovskite, tăng độ bền và hiệu suất. Trong thử nghiệm thực tế, mô-đun perovskite đạt hiệu suất 22% và duy trì ổn định trước nhiệt độ, độ ẩm và biến đổi môi trường. Kết quả cho thấy trong ba tháng liên tiếp, hệ thống perovskite vượt silicon từ 3,4% đến 5,8% về sản lượng điện.

Perovskite được đánh giá là vật liệu tiềm năng nhờ nhẹ, mỏng và chi phí thấp hơn silicon. Nếu duy trì hiệu quả lâu dài, công nghệ này có thể mở rộng ứng dụng trên mái nhà, tòa nhà và nhiều môi trường khác, góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng gây ô nhiễm.