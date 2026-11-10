Tàu cá ở Khánh Hoà bị sóng đánh chìm, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1

(VTC News) -

Sáng 10/11, Đồn Biên phòng Ninh Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Khói (tỉnh Khánh Hòa).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 9/11 đến sáng 10/11, tại khu vực phường Đông Ninh Hòa xảy ra mưa lớn, gió mạnh kèm sóng biển dâng cao. Khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu cá do ông Nguyễn Văn Tú làm chủ đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bị sóng lớn đánh đứt dây, trôi dạt và chìm dần xuống biển.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng người dân nỗ lực cứu tàu cá gặp nạn. (Ảnh: Ngọc Xuân)

Tiếp nhận thông tin khẩn, Đồn Biên phòng Ninh Hải điều động 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cùng người dân và chính quyền địa phương triển khai phương án ứng cứu tàu cá. Sau hơn 3 giờ nỗ lực vật lộn với sóng to, gió lớn, dầm mưa lớn, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa phương tiện lên bờ an toàn.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 10 đến 12/11, trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1, riêng các sông khu vực phía Bắc tỉnh có khả năng lên mức báo động 1-2, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1.

Đợt lũ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và đô thị; đồng thời làm gián đoạn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện.

Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, mưa lũ làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân; các hồ chứa cũng có thể chịu tác động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; triển khai biện pháp phòng tránh, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.