Tàu cá ở Huế bị gió lớn đánh chìm trên biển, thiệt hại 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) đang phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức cứu hộ tàu cá gặp nạn tại khu vực cửa biển Tư Hiền.

Chiều 18/8, tàu cá dài 19,5m mang số hiệu TTH 91171-TS của ông Phan Thêm (49 tuổi, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, TP Huế) neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, cách bờ kè cửa Tư Hiền khoảng 100m. Do ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, vào khoảng 17h30, tàu bị trôi neo, va đập vào bờ kè chắn sóng rồi chìm.

Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với các lực lượng trục vớt tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động tàu cá của ngư dân tổ chức cứu hộ, đưa ông Phan Thêm vào bờ an toàn.

Trong ngày 19/8, Đồn Biên phòng Vinh Hiền tiếp tục huy động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự xã Vinh Lộc và ngư dân địa phương tổ chức trục vớt tàu cá, máy móc, thiết bị cùng ngư lưới cụ trên tàu.

Theo thông tin ban đầu, vụ chìm tàu cá gây thiệt hại về tài sản, gồm thân tàu, máy móc, thiết bị và ngư lưới cụ, ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Cách đây ít ngày tại Nghệ An xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 tàu cá đang neo đậu bị thiệt hại nặng. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú (Nghệ An), vụ cháy được phát hiện vào khoảng 3h10 ngày15/8.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động gần 80 cán bộ, chiến sỹ từ Ban chỉ huy quân sự, công an xã Quỳnh Phú, Đồn biên phòng Quỳnh Tuận, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe quân sự đến.

Do các tàu cá neo đậu sát nhau, trên tàu có dầu diesel nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang các phương tiện lân cận, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu hỏa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không tiếp tục lan sang các tàu thuyền khác neo đậu tại cảng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã khiến 3 tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn, gồm: Tàu cá NA-93311-TS do ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1977) làm chủ; tàu cá NA-80261-TS do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1984) làm chủ; Tàu cá NA-92046-TS do ông Trần Quốc Khánh (SN 1993) làm chủ. Thiệt hại ước tính của 3 tàu này khoảng 4 tỷ đồng.

2 tàu cá bị cháy phần trên (cabin và phần thân trên), gồm: Tàu cá NA-90934-TS do ông Nguyễn Anh Hùng (SN 1980) làm chủ; tàu cá NA-80515-TS do ông Trần Hưng Vĩnh (SN 1988) làm chủ. Thiệt hại của 2 phương tiện này ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.