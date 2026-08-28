Tàu cá Đà Nẵng cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Cứu vớt 32 người

(VTC News) -

Liên quan đến vụ tàu cá QNa 90859 TS cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển, chiều 28/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết đến 14h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu vớt được 32 thuyền viên. Trong đó, 30 người được đưa lên tàu BĐ 98960 TS và 2 người lên tàu BĐ 98848 TS.

Sau đó, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận toàn bộ 32 thuyền viên. Hiện, tàu KN 472 đang trên hành trình đưa các thuyền viên về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường, các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS đang tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã điều các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến khoảng 18h ngày 28/8, các phương tiện tiếp cận khu vực tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn và tham gia tìm kiếm.

Như VTC News đưa tin, tàu cá QNa 90859 TS dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Tàu cá QNa 90859 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 29/7.

Thời điểm xuất bến, trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm ngư dân Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Vị trí cập nhật cuối cùng của tàu cá QNa 90859TS qua máy giám sát hành trình vào lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07°50’17”N- 112°20’36”E. Vị trí này cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.