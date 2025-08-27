Tàu Bắc - Nam sẽ dừng ở ga Giáp Bát trong 3 ngày diễn ra sự kiện A80

(VTC News) -

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, tạm dừng chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát) từ 20h10 đến 23h ngày 27/8, từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9.

“Đây là khung giờ diễn ra các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức của Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80)”, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Theo đó, trong các khung giờ trên, tàu Bắc Nam sẽ dừng trả khách và đón khách tại ga Giáp Bát thay vì ga Hà Nội như bình thường. Vào khung giờ khác, tàu từ ga Giáp Bát vào ga Hà Nội sẽ giảm tốc độ xuống dưới 10 km/h để bảo đảm an toàn.

Tàu Bắc - Nam sẽ không đi vào trung tâm Hà Nội trong 3 ngày. (Ảnh: Báo Hà Nội mới).

Trong các ngày diễn ra hoạt động của Lễ kỷ niệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ bố trí nhân viên phối hợp cùng công an tại đoạn tuyến từ ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt để hướng dẫn người dân không đứng, ngồi trên đường sắt khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Trong dịp đại lễ Quốc khánh, ngành đường sắt cũng đã điều chỉnh điểm đi và đến của tàu Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Lào Cai.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Hải Phòng kết thúc hành trình và xuất phát tại ga Long Biên và Gia Lâm. Tàu SP3, SP4 đi Lào Cai xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Trước đó, ngày 26/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và VNR đã làm việc, thống nhất một số nội dung phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trên cơ sở thống nhất của các bên liên quan, VNR sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh) trong các khung giờ từ 20h10 đến 23h ngày 27/8, từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9.

Trong các ngày giờ trên, tàu đường sắt Bắc- Nam sẽ dừng trả khách và đón khách tại ga Giáp Bát thay vì Ga Hà Nội.