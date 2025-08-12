Lịch trình chi tiết các hoạt động dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội là nơi cả nước hướng đến với rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, được cả người dân và du khách trong và ngoài nước mong chờ. Những ngày cận lễ, các tuyến phố trung tâm sẽ rộn ràng bước chân của đoàn tập luyện diễu binh - diễu hành, nối tiếp là những chương trình nghệ thuật đặc sắc được đầu tư công phu và khép lại bằng màn pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Thủ đô.

Dưới đây là lịch trình chi tiết các hoạt động chính trong dịp đại lễ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trước khi bước vào ngày chính, các buổi luyện tập và tổng duyệt sẽ được tổ chức:

- 20h ngày 21 và 24/8: Luyện tập lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm.

- 21h ngày 27/8 - dự phòng 28/8: Sơ duyệt cấp Nhà nước.

- 6h30 ngày 30/8 - dự phòng 31/8: Tổng duyệt chính thức.

- Sáng 2/9: Chương trình diễu binh, diễu hành ấn tượng.

Dàn khí tài chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Đắc Huy)

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h tại Quảng trường Ba Đình. Cụ thể như sau:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống

- 6h45: Nghi lễ chào cờ

- 6h50: Giới thiệu đại biểu

- 7h05: Diễn văn khai mạc

- 7h45: Diễu binh, diễu hành với 43 khối lực lượng vũ trang, dân quân, quần chúng và các đoàn quốc tế (Lào, Campuchia đã xác nhận tham dự).

- 9h45 - 10h: Đồng diễn nghệ thuật kết thúc chương trình.

Năm nay, điểm nhấn là diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa), được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Chương trình nghệ thuật

Dịp 2/9 sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đầy sắc màu với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp

Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh). Triển lãm có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như: 20h ngày 23/8 là chương trình ca nhạc 8Wonder Cổ Loa do Tập đoàn Vingroup chủ trì tại sân Bắc (chương trình có bán vé).

Ngày 24/8 diễn ra Giải chạy Việt Nam tôi đó do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì.

Ngày 26/8 là chương trình nghệ thuật Lời trái tim Việt Nam (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì) tại sân Bắc, miễn phí vé phục vụ nhân dân và du khách.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức 9h ngày 28/8 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, với khoảng 6.000 đại biểu tham dự. Chương trình gồm đón tiếp đại biểu, biểu diễn nghệ thuật, phát biểu khai mạc, trao cờ cho các đơn vị và cắt băng khai mạc.

Hoạt động trưng bày mở cửa miễn phí từ 9h đến 22h mỗi ngày, tại Nhà Kim Quy, Nhà vuông khối A và các sân Tây, Nam, Đông.

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Chương trình “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” vào lúc 20h ngày 15/8 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

“Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử 1945” sẽ gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, diễn nghệ thuật tổng hợp bao gồm ca múa nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh xen lẫn trình chiếu tư liệu, mapping 3D, âm thanh ánh sáng hiện đại.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, NSND Hoàng Anh Tú, Nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Nhóm Oplus, ca sĩ Bảo Trâm, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Thái Phương, ca sĩ Quang Đạt, ca sĩ Đức Trung, ca sĩ Thu Hằng, ca sĩ Trọng Hùng, ca sĩ Đức Thọ.

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam"

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam... tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam".

Sự kiện diễn ra lúc 20h10 ngày 17/8 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên nhiều đài địa phương và livestream trên các nền tảng số. Quảng trường Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ là nơi diễn ra một đêm nghệ thuật, mà sẽ là điểm hẹn của tình yêu Tổ quốc, nơi 30.000 khán giả hòa tiếng hát.

Sân khấu “Tự hào là người Việt Nam” sẽ hội tụ những giọng ca hàng đầu như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, nhóm Oplus, ban nhạc Bức Tường... cùng Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ và 500 nghệ sỹ, diễn viên múa.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam”.

Chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 31/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các nền tảng số.

“Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” gồm 3 chương “Hà Nội ngày, tháng, năm”, “Hà Nội trong mắt ai”, “Việt Nam ngày mới”; được thể hiện bằng hình thức biểu diễn nghệ thuật tổng hợp gồm ca nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh, trình chiếu tư liệu, 3D mapping, âm thanh ánh sáng hiện đại.

Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân

Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 sẽ diễn ra tối 1/9 tại Sân vận động Mỹ Đình. Đây là lời tri ân sâu sắc, là một ngày hội lớn của toàn dân tộc, nơi mỗi người dân cùng hòa mình vào không khí tự hào của ngày Quốc khánh.

Pháo hoa rực rỡ khắp Thủ đô

Theo kế hoạch số 158/KH-UBND, Hà Nội sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại các khu vực trung tâm bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9/2025. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9/2025 sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 2/9, kéo dài khoảng 15 phút. Thời lượng và quy mô trình diễn sẽ đồng đều giữa các địa điểm, mang đến không khí lễ hội sôi động cho toàn thành phố.